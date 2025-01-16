الراعي التقى بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس.. وهذا ما تم التأكيد عليه

استقبل بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في مقر البطريركية في الاشرفية،



وفي خلال اللقاء، هنأ الراعي، ميناسيان بعيد الميلاد وبحلول العام الجديد، متمنيا له "أعيادا مجيدة ملؤها الخير والبركة، وسنة جديدة تحمل للعالم السلام والأمان والطمأنينة والاستقرار"، داعياً له بالصحة "كي يتابع رعايته لكنيسته الشقيقة بالحكمة والتدبير الصالح".



وبدوره هنّأ ميناسيان الراعي بالأعياد، سائلاً الله أن "يمتعه بالعافية ويعضده لمتابعة رعايته للكنيسة".



كما أكد الراعي وميناسيان "أهمية كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بخطاب قسمه، راسما خارطة طريق تلزم الجميع بالعمل الدؤوب لتحقيق الوعود التي قطعها، وخصوصا في مجالات تعزيز العدالة، التنمية الاقتصادية، وحفظ حقوق المواطنين".



ثم تناول الراعي وميناسيان "الأوضاع العامة في الشرق الأوسط، والحضور المسيحي فيها". كما تم التطرق إلى شؤون كنسية مشتركة.