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مذكرة مرفوعة من المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف
أخبار لبنان
2025-01-16 | 12:30
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مذكرة مرفوعة من المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف
رفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف القاضي نواف سلام عن اقتراحات بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة، جاء فيها:
"أولًا: العزوف عن قاعدة وزير لكل 4 أو 5 نواب.
كونها تحول مجلس الوزراء إلى مجلس مندوبين، ما يضعف التضامن الوزاري، ويغلب المصالح الفئوية على المصلحة الوطنية، ويتنافى مع مبدأ فصل السلطات، ما يفقد مجلس النواب دوره الرقابي.
ثانيًا:معايير اختيار الوزراء.
- النزاهة وتوخي المصلحة العامة: التحلي بالنزاهة والشفافية، وأن يكون الهدف خدمة الصالح العام، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو الحزبية.
- الاختصاص: وزراء ذوو خبرة وكفاءة في مجالاتهم.
- الالمام الإداري: معرفة بالقوانين والأنظمة التي ترعى عمل الدولة والإدارة العامة،
(Les rouages de l'Etat et de l'administration).
ثالثًا: استحداث وزارات مفيدة.
١- وزارة اللامركزية: لتسريع وضع قانون اللامركزية ومواكبة تنفيذه ومتابعة العمل اللامركزي، بهدف تعزيز التنمية المحلية وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها بفعالية.
٢- وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العامة والادارة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
٣- وزارة تحفيز الاستثمار وBranding Lebanon: لتحفيز الاستثمار والترويج للبنان كعلامة فارقة كوجهة استثمارية وسياحية وثقافية، بما يعزز صورته الإيجابية ويعيد الثقة اليه."
وتمنى "التوصل إلى تشكيل حكومة فاعلة وقادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني."
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