غوتيريش وصل إلى بيروت

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على رأس وفد أممي إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، ويستقبله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب بتكليف من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون.



وأقيم لغوتيريش استقبال رسمي، في حضور الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينين بلاسخارت، قائد قوات "اليونيفيل" في لبنان أرولدو لاثارو، والأمينة التنفيذية للإسكوا رلى دشتي.