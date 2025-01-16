بو حبيب إلتقى نظيره الإسباني... وهذا ما جرى عرضه

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل الباريس بوينو والوفد المرافق له، على مأدبة عشاء، وجرى عرض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، والاستحقاقات الدستورية اللبنانية بعد إنتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل حكومة جديدة.



وأعرب بو حبيب لنظيره الاسباني عن "تقدير لبنان لمواقف إسبانيا العادلة خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان ووقوفها الى جانبه، وللمساعدات الانسانية التي قدمتها، بالإضافة إلى دورها الفاعل في قوات اليونيفيل.