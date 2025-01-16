شيخ العقل اتصل بالرئيس المكلف وقائد الجيش بالإنابة والتقى جنبلاط والنواب الدروز

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالا هاتفيا بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، مباركا خطوة تكليفه، لما يتمتع به من "وطنية عالية ونزاهة وشفافية، ومن كفاءة قضائية وعلمية وديبلوماسية جعلته من الشخصيات البارزة التي يحتاج اليها لبنان في المرحلة الدقيقة التي يمر بها، وبما يتوق اليه أبناء الوطن من تطلعات لاستعادة الثقة عربيا ودوليا وبناء دولة القانون والمؤسسات ومعالجة الملفات الشائكة للأزمات التي يعاني منها المواطن على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية".وشكر الرئيس سلام لشيخ العقل اتصاله، مؤكدا على "دوره الروحي الجامع"، ومتمنيا "تحقيق الآمال المعقودة لدى اللبنانيين والعالم، وإطلاق عجلة الدولة على السكة الصحيحة ونحو الاستقرار المنشود".كما أجرى أبي المنى اتصالا بقائد الجيش بالإنابة اللواء حسان عودة، متمنيا له التوفيق في خدمة المؤسسة العسكرية. وأكد ثقته "الكبيرة بشخصه، إزاء المهام الكبيرة الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية"، مشددا على واجب دعم الجيش والالتفاف حول المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.وعقد في دار الطائفة في بيروت، اجتماع ضم: شيخ العقل، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، رئيس الحزب و"اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، والنواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، مارك ضو، وائل أبو فاعور وفراس حمدان، بغياب النائبين هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ بعذر، وجرى البحث في مواضيع تهم الطائفة والوطن.واستقبل ابي المنى المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، يرافقه العميد جورج المر والعقيد ايمن محمود، وتناول البحث الواقع الأمني في لبنان، وقد اطلع صليبا شيخ العقل على قضايا عامة ذات صلة.