إجتماع لمنتدى حوار بيروت في دارة مخزومي... هذا ما تم بحثه

عقد منتدى حوار بيروت اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي، حيث جرى التباحث في آخر التطورات وشؤون العاصمة وأهلها.



ووجه المندى "التهنئة للشعب اللبناني بانتخاب رئيس للجمهورية، وإنهاء ما يزيد عن السنيتن من الفراغ الذي كان يشكل تهديدًا مصيريًا للبنان، على أمل أن نكون أمام بداية لمرحلة جديدة ينعم فيه وطننا الحبيب بالاستقرار والوحدة والأمان."



كما وجه "التهنئة لرئيس الحكومة المكلف نواف سلام، ابن بيروت، الذي جاءت تزكيته عبر البوابة البيروتية المتمثلة بقرار نائب بيروت فؤاد مخزومي الانسحاب من السباق الحكومي لضمان إسقاط مرشح المنظومة فكانت تضحية للبنان وبيروت."



وأكد المنتدى على "تقديم كل الدعم لرئيس الحكومة المكلف." وشدد المجتمعون على "ضرورة أن يحرص سلام على إعادة العدالة لبيروت وأهلها، من الرعاية والأمن وسواها من الخدمات."



وشكر "كل أهالي بيروت الذين أظهروا مشاعر الود والتأييد للنائب مخزومي عندما رشحته المعارضة لرئاسة الحكومة."



ووجه المنتدى "التحية للنائب مخزومي على مواقفه الوطنية والسيادية التي برهنت مجدداً أنه رجل دولة وأهل للثقة، مؤكدين الوقوف معه وخلفه لتحقيق مصلحة بيروت وأهلها وكل لبنان."



كما توجه "بتهنئة الشعب الفلسطيني على التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين،" مرحبًا "بالجهود التي بذلتها كل من الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر خلال رحلة شاقة من المفاوضات."