السفير السعودي السابق: لا تضيعوا هذه الفرصة For God's Sake

أكد السفير السعودي السابق علي العسيري أن المملكة العربية السعودية لا تتعامل مع أحزاب أو أفراد بل مع دولة.



وقال العسيري في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، إن العالم سيفكر في لبنان عندما يشعر بأن هناك ثقة بالحكومة وقضاءً نزيهاً.



واضاف: "على اللبنانيين أن يقفوا خلف القيادة الجديدة وأن يتخلوا عن التجاذبات السياسية واذا فعلوا هذا الامر فالخير سينصب على لبنان".



وتابع: "هذه فرصة إذا خسرها لبنان لا أعرف كيف ستعود ولا تضيعوا هذه الفرصة For God's Sake".