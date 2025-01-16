حبشي لـ جدل: الحكومة يجب أن تتشكل على أهداف واضحة ومن الطبيعي أن نشارك بإرساء الدولة بكل مفاهيمها

رأى النائب أنطوان حبشي أن "أهمية ما حصل في رئاسة الجمهورية أو تكليف رئيس الحكومة أنه أتى في خطاب سياسي جديد نحو بناء الدولة."وشدد حبشي في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI على أن "الحكومة يجب أن تتشكل على أهداف واضحة، ومن حق أي جهة لا تتماهى مع خطاب القسم ومفاهيم الرئيس المكلف أن تكون في المعارضة."وأشار إلى أنه "من الطبيعي أن نشارك بإرساء الدولة بكل مفاهيمها،" معتبرًا أن "الإقصاء الفعلي كان من خلال إقفال مجلس النواب أمام انتخاب رئيس للجمهورية."وأكد أنه "يجب فرض حركة سياسية ديمقراطية حقيقية في لبنان مع هذه الإنطلاقة الجديدة."وقال إن "المواطن اللبناني الشيعي يريد "الحماية والأمان وإعادة الإعمار."