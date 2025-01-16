البعريني لـ جدل: رئيسا الجمهورية والحكومة هما ضمانة لبنان... ولا أطماع شخصية لدينا

أوضح النائب وليد البعريني أنه "يهمنا الموقع أكثر من الشخص، وحضننا الوطن "ومنا بحضن حدا"."وفي حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أشار البعريني إلى أننا "طالبنا الرئيس نواف سلام بوزارة من الثلاث: الداخلية أو الشؤون أو الأشغال."وأكد أن "رئيسي الجمهورية والحكومة هما ضمانة لبنان وكل اللبنانيين، ونحن نثق بهما وبعملهما."وقال البعريني إن "لا أطماع شخصية لدينا بل مطالبنا هي من أجل بلدات وسكان الشمال الذين يعانون من الحرمان."