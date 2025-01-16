حمدان لـ جدل: ونجحنا بإسقاط حكومة ميقاتي من أجل فتح صفحة جديدة

أوضح النائب فراس حمدان أننا "كنا على تنسيق مباشر مع الرئيس المكلف نواف سلام وهذا الإستحقاق أنجز لبنانيًا 100%،" مؤكدًا أننا "نجحنا بإسقاط حكومة ميقاتي من أجل فتح صفحة جديدة."وفي حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، رأى حمدان أن "إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل واضح تمامًا ويجب الإلتزام به وتطبيقه."وشدد على أنه "ممنوع على أي طرف أن يعطل البلد أو أن يحتكر التمثيل السياسي في هذا البلد، فهذا المنطق انتهى."وأشار إلى أن "الإحتضان السياسي هو الأهم اليوم، واحتضان العهد الجديد، مع الأخذ بالإعتبار موضوع المراقبة والمتابعة الدقيقة لأي خطأ قد يحصل."