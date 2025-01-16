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جنبلاط عرض وجونسون لآخر المستجدات
أخبار لبنان
2025-01-16 | 16:35
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جنبلاط عرض وجونسون لآخر المستجدات
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، في حضور رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط.
وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات.
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