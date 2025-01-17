ميقاتي بعد لقائه ماكرون: الرئيس الفرنسي أبدى تفهمه للاوضاع اللبنانية واعداً تقديم الدعم للحكومة الجديدة

تحدث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن الاوضاع الراهنة وضرورة متابعة لبنان على كل الاصعدة.واشار ميقاتي اثر اللقاء الذي استمر نحو 40 دقيقة في مطار بيروت، الى أن ماكرون متفهماً للاوضاع اللبنانية واعداً تقديم الدعم للحكومة الجديدة وهو على استعداد كامل في متابعة موضوع المساعدات اضافة الى موضوع تطبيق القرار 1701.واضاف ميقاتي: "نتابع الخروقات الاسرائيلية بشكل دائم والوعود التي تلقيناها بأنها ستنتهي مع نهاية الـ 60 يوماً ونأمل أن تكون الوعود في مكانها".