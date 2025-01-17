رسالة امتنان من ماكرون لميقاتي

منيمنة من معراب: مرحلة مختلفة تستوجب تلاقي جميع القوى السياسية

منيمنة من معراب: مرحلة مختلفة تستوجب تلاقي جميع القوى السياسية

غوتيريش يصل الى المقر العام لليونيفيل في الناقورة