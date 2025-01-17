غوتيريش يصل الى المقر العام لليونيفيل في الناقورة

وصل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والوفد المرافق له إلى المقر العام لليونيفيل في الناقورة قبل قليل حيث كان في استقباله القائد العام لليونيفيل الجنرال ارلدو لاثارو.



واستمع غوتيريش الى الية عمل اليونيفيل ومهامها لجهة تنفيذ القرار 1701 ، وما واجه اليونيفيل من صعوبات خلال الحرب . ومن المنتظر ان يقوم بجولة على الخط الأزرق .