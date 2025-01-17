الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منيمنة من معراب: مرحلة مختلفة تستوجب تلاقي جميع القوى السياسية
أخبار لبنان
2025-01-17 | 03:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
منيمنة من معراب: مرحلة مختلفة تستوجب تلاقي جميع القوى السياسية
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، النائب ابراهيم منيمنة، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي.
وعقب اللقاء الذي استغرق ساعة، وصف منيمنة في دردشة مع الاعلاميين، أجواء الاجتماع بالايجابية، معتبرا انها مناسبة للبحث في المرحلة الجديدة، ولا سيما بعد تكليف الرئيس نواف سلام.
وأكد اننا "انتقلنا اليوم الى مرحلة مختلفة تستوجب تلاقي جميع القوى السياسية وتكاتفها، والبحث في كيفية تسهيل مهمة الرئيس المكلّف، من أجل البدء بمرحلة بناء الدولة".
وردا على سؤال حول امكان تشكيل حكومة في هذا الاسبوع، شدد على إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن نظرا لأهميته، لافتا الى وجوب تسهيل عملية التأليف بغية الاسراع في اطلاق عجلة الاصلاح وبناء الدولة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
معراب:
مرحلة
مختلفة
تستوجب
تلاقي
القوى
السياسية
التالي
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يمرّ على أحد المقاهي لشراء القهوة في الجميزة (فيديو)
رسالة امتنان من ماكرون لميقاتي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-09
النائب ابراهيم منيمنة للـLBCI: تم التوافق على اسم قائد الجيش ويجب ان نكون يدًا واحدة ونعتقد أن كل القوى السياسية تعي خطورة المرحلة وخطورة تجاوز هذا اليوم بلا رئيس ونحن بغنى عن محاولات استقواء على اي جهة داخلية
آخر الأخبار
2025-01-09
النائب ابراهيم منيمنة للـLBCI: تم التوافق على اسم قائد الجيش ويجب ان نكون يدًا واحدة ونعتقد أن كل القوى السياسية تعي خطورة المرحلة وخطورة تجاوز هذا اليوم بلا رئيس ونحن بغنى عن محاولات استقواء على اي جهة داخلية
0
آخر الأخبار
09:23
منيمنة: نحن ضد استثناء احد ووجود الرئيس سلام هي تطمين اساسي لكل القوى السياسية
آخر الأخبار
09:23
منيمنة: نحن ضد استثناء احد ووجود الرئيس سلام هي تطمين اساسي لكل القوى السياسية
0
آخر الأخبار
2025-01-10
منيمنة للـ LBCI: التحدي الاول هو بتشكيل الحكومة وأدعو الرئيس الى معايير واضحة لتشكيلها وهناك رهان على انفتاحه على القوى السياسية في "المشهد الملغّم"
آخر الأخبار
2025-01-10
منيمنة للـ LBCI: التحدي الاول هو بتشكيل الحكومة وأدعو الرئيس الى معايير واضحة لتشكيلها وهناك رهان على انفتاحه على القوى السياسية في "المشهد الملغّم"
0
آخر الأخبار
2025-01-10
منيمنة للـ LBCI: جوزاف عون اتى بلحظة تقاطع في لحظة معينة وخطاب القسم سيكون هاجساً لكل القوى السياسية التقليدية
آخر الأخبار
2025-01-10
منيمنة للـ LBCI: جوزاف عون اتى بلحظة تقاطع في لحظة معينة وخطاب القسم سيكون هاجساً لكل القوى السياسية التقليدية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:56
إحباط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية
أخبار دولية
06:56
إحباط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية
0
أخبار لبنان
06:50
سلام بعد لقائه بري: الاستشارات النيابية انتهت اليوم... ولا عراقيل ولا تعطيل
أخبار لبنان
06:50
سلام بعد لقائه بري: الاستشارات النيابية انتهت اليوم... ولا عراقيل ولا تعطيل
0
أخبار لبنان
06:41
غوتيريش من الناقورة: اليونيفيل كشفت أكثر من 100 مخبأ لأسلحة لحزب الله أو لجماعات مسلحة أخرى منذ 27 تشرين الثاني
أخبار لبنان
06:41
غوتيريش من الناقورة: اليونيفيل كشفت أكثر من 100 مخبأ لأسلحة لحزب الله أو لجماعات مسلحة أخرى منذ 27 تشرين الثاني
0
أخبار لبنان
06:16
قبلان: خريطة "لبنان إلى أين" تبدأ من طبيعة الحكومة وبيانها وقواها وتشكيلها الوطني
أخبار لبنان
06:16
قبلان: خريطة "لبنان إلى أين" تبدأ من طبيعة الحكومة وبيانها وقواها وتشكيلها الوطني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:50
سلام بعد لقائه بري: الاستشارات النيابية انتهت اليوم... ولا عراقيل ولا تعطيل
أخبار لبنان
06:50
سلام بعد لقائه بري: الاستشارات النيابية انتهت اليوم... ولا عراقيل ولا تعطيل
0
اقتصاد
02:18
ارتفاع في اسعار المحروقات
اقتصاد
02:18
ارتفاع في اسعار المحروقات
0
أخبار لبنان
09:13
أديب عبد المسيح للـLBCI: كنت وما زلت وسأبقى نائبا مستقلا... وأعمل على هويتي السياسية الكورانية
أخبار لبنان
09:13
أديب عبد المسيح للـLBCI: كنت وما زلت وسأبقى نائبا مستقلا... وأعمل على هويتي السياسية الكورانية
0
أخبار لبنان
03:01
غوتيريش يصل الى المقر العام لليونيفيل في الناقورة
أخبار لبنان
03:01
غوتيريش يصل الى المقر العام لليونيفيل في الناقورة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:26
ماكرون يتوجّه بأسئلة الى اللبنانيين بعفويّة... (فيديو)
أخبار لبنان
05:26
ماكرون يتوجّه بأسئلة الى اللبنانيين بعفويّة... (فيديو)
0
أخبار لبنان
04:15
ماكرون بين اللبنانيين في شارع الجميزة.. (فيديو)
أخبار لبنان
04:15
ماكرون بين اللبنانيين في شارع الجميزة.. (فيديو)
0
أخبار لبنان
03:04
رسالة امتنان من ماكرون لميقاتي
أخبار لبنان
03:04
رسالة امتنان من ماكرون لميقاتي
0
تقارير نشرة الاخبار
02:55
في غزة... ساعة الصفر تقترب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
02:55
في غزة... ساعة الصفر تقترب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
02:34
آخر مستجدات زيارة ماكرون الى بيروت
تقارير نشرة الاخبار
02:34
آخر مستجدات زيارة ماكرون الى بيروت
0
صحف اليوم
01:40
ماكرون لـ "لوريان لو جور" : المساعدات الدولية مرتبطة بتنفيذ الإصلاحات...وإعادة الإعمار لا يمكن أن تنتظر
صحف اليوم
01:40
ماكرون لـ "لوريان لو جور" : المساعدات الدولية مرتبطة بتنفيذ الإصلاحات...وإعادة الإعمار لا يمكن أن تنتظر
0
أخبار لبنان
00:56
ميقاتي بعد لقائه ماكرون: الرئيس الفرنسي أبدى تفهمه للاوضاع اللبنانية واعداً تقديم الدعم للحكومة الجديدة
أخبار لبنان
00:56
ميقاتي بعد لقائه ماكرون: الرئيس الفرنسي أبدى تفهمه للاوضاع اللبنانية واعداً تقديم الدعم للحكومة الجديدة
0
أخبار دولية
16:46
مباحثات في القاهرة لاستكمال تنسيق صفقة وقف النار... هذه آخر المعطيات
أخبار دولية
16:46
مباحثات في القاهرة لاستكمال تنسيق صفقة وقف النار... هذه آخر المعطيات
0
أخبار دولية
16:30
ماكرون لـ"لوريان لو جور": إنتخاب جوزيف عون وتكليف نواف سلام بداية عقد سياسي جديد للبنان
أخبار دولية
16:30
ماكرون لـ"لوريان لو جور": إنتخاب جوزيف عون وتكليف نواف سلام بداية عقد سياسي جديد للبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:50
القاضي طارق البيطار يدعي على ١٠ أشخاص جدد
خبر عاجل
10:50
القاضي طارق البيطار يدعي على ١٠ أشخاص جدد
2
خبر عاجل
14:52
السفير السعودي السابق علي العسيري لـ جدل: المملكة لا تتعامل مع أحزاب أو أفراد والعالم سيفكر في لبنان عندما يشعر بأن هناك ثقة بالحكومة وقضاءً نزيهاً
خبر عاجل
14:52
السفير السعودي السابق علي العسيري لـ جدل: المملكة لا تتعامل مع أحزاب أو أفراد والعالم سيفكر في لبنان عندما يشعر بأن هناك ثقة بالحكومة وقضاءً نزيهاً
3
أمن وقضاء
07:51
الجيش: توقيف مواطنَين في بلدتَي كروم بينو - عكار والوردانية - الشوف لإطلاقهما النار وقتل أحد الأشخاص
أمن وقضاء
07:51
الجيش: توقيف مواطنَين في بلدتَي كروم بينو - عكار والوردانية - الشوف لإطلاقهما النار وقتل أحد الأشخاص
4
خبر عاجل
06:02
وزارة الداخلية السورية: إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية ومصادرتها
خبر عاجل
06:02
وزارة الداخلية السورية: إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية ومصادرتها
5
خبر عاجل
08:39
منصوري من بعبدا: منذ انتخاب الرئيس وحتى اليوم والأوضاع النقدية الى تحسن بلبنان واحتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية ارتفعت بحدود 300 مليون دولار منذ استلام الرئيس والطلب على الليرة متزايد وسياسة المصرف المركزي هي الاستمرار باستقرار سعر الصرف
خبر عاجل
08:39
منصوري من بعبدا: منذ انتخاب الرئيس وحتى اليوم والأوضاع النقدية الى تحسن بلبنان واحتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية ارتفعت بحدود 300 مليون دولار منذ استلام الرئيس والطلب على الليرة متزايد وسياسة المصرف المركزي هي الاستمرار باستقرار سعر الصرف
6
خبر عاجل
06:38
نواف سلام من عين التينة: الاستشارات النيابية لم تنته امس بل اليوم بعد لقائي بري وهناك "اجماع" من النواب للتعاون الايجابي وضرورة النهوض سريعًا بالبلد وما من عراقيل من أحد ولا تعطيل ولا فشل والرئيس بري وأنا نقرأ بكتاب واحد وهو الدستور واتفاق الطائف
خبر عاجل
06:38
نواف سلام من عين التينة: الاستشارات النيابية لم تنته امس بل اليوم بعد لقائي بري وهناك "اجماع" من النواب للتعاون الايجابي وضرورة النهوض سريعًا بالبلد وما من عراقيل من أحد ولا تعطيل ولا فشل والرئيس بري وأنا نقرأ بكتاب واحد وهو الدستور واتفاق الطائف
7
أخبار لبنان
09:15
منصوري: معلومات عن رغبة خارجية كبيرة بالتواصل مع لبنان.. وهذا ما قاله عن أموال المودعين
أخبار لبنان
09:15
منصوري: معلومات عن رغبة خارجية كبيرة بالتواصل مع لبنان.. وهذا ما قاله عن أموال المودعين
8
خبر عاجل
10:42
ماكرون وولي العهد السعودي يؤكدان "دعمهما الكامل" لتشكيل "حكومة قوية" في لبنان
خبر عاجل
10:42
ماكرون وولي العهد السعودي يؤكدان "دعمهما الكامل" لتشكيل "حكومة قوية" في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More