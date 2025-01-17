ماكرون بين اللبنانيين في شارع الجميزة.. (فيديو)

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون متفقداً بعض الصور للمباني البيروتية التاريخية (فيديو)

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون متفقداً بعض الصور للمباني البيروتية التاريخية (فيديو)

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يمرّ على أحد المقاهي لشراء القهوة في الجميزة (فيديو)