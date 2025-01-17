"الريجي" باشرت توزيع المساعدات المالية لمزارعي التبغ في قرى المواجهة الجنوبية

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أنها "شرعت في توزيع المساعدات المالية المقررة لمزارعي التبغ في قرى المواجهة في الجنوب".



وأوضحت أن "هذه المساعدة المالية المخصصة للمزارعين الذين لم يتمكنوا من زرع أراضيهم خلال موسم 2024 بسبب العدوان الإسرائيلي".