سلام بعد لقائه بري: الاستشارات النيابية انتهت اليوم... ولا عراقيل ولا تعطيل

أعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام أن الاستشارات النيابية انتهت اليوم بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: "هناك اجماع من النواب للتعاون الايجابي وضرورة النهوض سريعًا بالبلد وما من عراقيل من أحد ولا تعطيل ونقرأ بكتاب واحد وهو الدستور واتفاق الطائف".



واضاف سلام: "لا حقائب ولا اسماء قبل اجتماعي مع الرئيس عون لأعرض عليه تصوري الاولي".



بدوره، اكتفى الرئيس بري بعد لقائه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام بالقول: اللقاء كان واعداً.