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حفل بمناسبة إعادة تأهيل مبنى في قطاع جنوب الليطاني بدعم من السلطات الفنلندية
أخبار لبنان
2025-01-17 | 07:45
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حفل بمناسبة إعادة تأهيل مبنى في قطاع جنوب الليطاني بدعم من السلطات الفنلندية
أقيم في قطاع جنوب الليطاني حفل بمناسبة إعادة تأهيل مبنى بدعم من السلطات الفنلندية، في حضور السفيرة الفنلندية في لبنان Anne Meskanen وقائد قطاع جنوب الليطاني ممثلًا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده.
وألقت السفيرة Meskanen كلمة أشادت فيها بعلاقات التعاون مع الجيش اللبناني، مؤكدة الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للمؤسسة العسكرية.
من جهة أخرى، ألقى العميد الركن ادغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني كلمة جاء فيها: "يومًا بعد يوم تترسخ العلاقات بين الجيشَين اللبناني والفنلندي، وتُثبت السلطات الفنلندية أنّها سند قوي للبنان وجيشه. فنحن أمام مساهمة جديدة تضاف إلى سلسلة من المساعدات التي قدّمَتها الوحدة الفنلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية".
وخلال الاحتفال، تمت إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى، وسلّم العميد الركن لاوندس درعًا تقديريًّا إلى السفيرة Meskanen.
أخبار لبنان
الجيش
قطاع جنوب الليطاني
تأهيل
مبنى
السلطات الفنلندية
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