وزارة الشؤون: بدء عمليّة تحويل المساعدات ضمن برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان، أنه "كما اُعلِنَ سابقاً، وللمرّة الأولى ضمن إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة، بدأت عمليّة تحويل المساعدات (3,600,000 ل. ل. أي ما يعادل 40$) للفئة العمريّة 0 – 14 البالغ عددهم 6,134 طفلاً من حَمَلَة بطاقة الإعاقة الشخصية الذين تم تحديث بياناتهم، وستستمر لعامٍ كامل بتمويلٍ مشترك من موازنة وزارة الشؤون الإجتماعيّة وجهات دوليّة مانحة (UNICEF – ILO – EU). وتبلغ قيمة الأموال المحوّلة هذا الشهر 22,082,400,000 ل.ل. (246,730$).



كما تمّ تحويل المساعدات لشهر كانون الثاني 2025 (الدفعة رقم 22) للفئة العمرية 15 – 30 وتشمل 12,754 شخصاً من حَمَلَة بطاقة الإعاقة الشخصية الذين تمّ تحديث بياناتهم، وتبلغ قيمة الأموال المحوّلة 534,440$".



