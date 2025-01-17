كلمة لماكرون في السجل الذهبي للقصر الجمهوري: فرنسا كانت وستبقى الى جانبكم (صورة)

دوّن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كلمة في السجل الذهبي للقصر الجمهوري.



وجاء في الكلمة:



في هذا اليوم، أطلق نفس جديد كما ولد أمل للبناني.

إن فرنسا كانت وستبقى الى جانبكم كما دائما ولا سيما في الظروف الصعبة وذلك من أجل سيادة ووحدة ومسؤولية الجميع لتوطيد رفهية لبنان.



ان لبنان لطالما كان أكبر من ذاته. والشكر للرئيس عون جوزيف وكل دعم فرنسا له.