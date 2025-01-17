ماكرون من بعبدا: سننظم مؤتمرا دوليا لحشد التمويل لاعادة اعمار لبنان... عون: ثقة العالم بلبنان يجب أن تعود كاملة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستنظم مؤتمرا دوليا لحشد التمويل لاعادة اعمار لبنان.



كلام ماكرون جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث أقيمت له مراسم استقبال. وعقد بعدها الرئيسان ماكرون وعون لقاء ثنائيا. كلام ماكرون جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث أقيمت له مراسم استقبال. وعقد بعدها الرئيسان ماكرون وعون لقاء ثنائيا.



وبعد اللقاء، أكد الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عون، أن فرنسا وقفت الى جانب اللبنانيين خلال السنوات الماضية.



وتوجه الى الرئيس عون، قائلا: "أنهيتم الفراغ السياسي الذي شهده لبنان، وأنتم تضعون لبنان على طريق التعافي".



وأضاف ماكرون: "نواصل مساندة لبنان ليبسط سيادته على كل الأراضي اللبنانية"، مشيرا الى أن بقاء لبنان بمنأى عن التدخلات الخارجية شرط لاستمرار تنفيذ وقف اطلاق النار. وبعد اللقاء، أكد الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عون، أن فرنسا وقفت الى جانب اللبنانيين خلال السنوات الماضية.وتوجه الى الرئيس عون، قائلا: "أنهيتم الفراغ السياسي الذي شهده لبنان، وأنتم تضعون لبنان على طريق التعافي".وأضاف ماكرون: "نواصل مساندة لبنان ليبسط سيادته على كل الأراضي اللبنانية"، مشيرا الى أن بقاء لبنان بمنأى عن التدخلات الخارجية شرط لاستمرار تنفيذ وقف اطلاق النار.

وأكد الرئيس الفرنسي الاستمرار في دعم الجيش لمواصلة انتشاره في الجنوب. وقال: "سنعمل مع لبنان على ترسيم الحدود عند الخط الأزرق".



وتوجه لنظيره الفرنسي بالقول: "خلال زيارتكم فرنسا خلال بضعة أسابيع، سننظم مؤتمرا دوليا لحشد التمويل لاعادة اعمار لبنان".



من جهته، قال الرئيس جوزيف عون: "قد يطول الكلام عما يحتاج إليه وطننا الآن، في السياسة والاقتصاد والأمن وشتى المجالات. لكنني اليوم، بإسم شعبي، وباسمي شخصيا، أتمنى منكم السيد الرئيس أمرا واحدا فقط. أن تشهدوا للعالم كله، بأن ثقة اللبنانيين ببلدهم ودولتهم قد عادت، وأن ثقة العالم بلبنان يجب أن تعود كاملة، لأن لبنان الحقيقي الأصيل قد عاد. أما الباقي كله، فنحن وأنتم وأصدقاؤنا في العالم، قادرون عليه".



وأضاف: "السيد الرئيس، يقول الكاتب الفرنسي جان جينيه (Genet) مرة عنا، "إن لبنان بلد نتعلم فيه كيف نعيش. وخصوصا كيف نموت". اليوم أقول لكم، إننا أنجزنا القسم الثاني من هذا التعليم، نهائيا وإلى غير رجعة. ومن الآن فصاعدا، نحن طلاب الحياة لا موت فيها". من جهته، قال الرئيس جوزيف عون: "قد يطول الكلام عما يحتاج إليه وطننا الآن، في السياسة والاقتصاد والأمن وشتى المجالات. لكنني اليوم، بإسم شعبي، وباسمي شخصيا، أتمنى منكم السيد الرئيس أمرا واحدا فقط. أن تشهدوا للعالم كله، بأن ثقة اللبنانيين ببلدهم ودولتهم قد عادت، وأن ثقة العالم بلبنان يجب أن تعود كاملة، لأن لبنان الحقيقي الأصيل قد عاد. أما الباقي كله، فنحن وأنتم وأصدقاؤنا في العالم، قادرون عليه".وأضاف: "السيد الرئيس، يقول الكاتب الفرنسي جان جينيه (Genet) مرة عنا، "إن لبنان بلد نتعلم فيه كيف نعيش. وخصوصا كيف نموت". اليوم أقول لكم، إننا أنجزنا القسم الثاني من هذا التعليم، نهائيا وإلى غير رجعة. ومن الآن فصاعدا، نحن طلاب الحياة لا موت فيها".

وبعد ذلك، عقد لقاء موسع في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.