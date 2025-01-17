عون لماكرون: لإعادة الأسرى وإعمار القرى المهدمة وتثبيت وقف النار

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في اللقاء الثنائي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال موجودة فيها ضمن المهلة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار".



ودعا الى اعادة الاسرى فضلا عن إعادة إعمار القرى والمناطق اللبنانية التي تهدمت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير".



وتمنى "الإيعاز إلى شركة "توتال" بالعودة لمواصلة عمليات التنقيب عن النفط في البلوكات النفطية البحرية". وقال :أتطلع للقاء رؤساء دول الإتحاد الأوروبي بعد تشكيل الحكومة وتلبية دعوة الرئيس القبرصي فما يجمع لبنان وأوروبا شراكة من الواجب تفعيلها".



وتوجه الى ماكرون قائلا: "اللبنانيون يشكرونكم على مساعيكم المبذولة سواء عبر موفدكم الخاص جان ايف لودريان أو من خلال اللجنة الخماسية للمساعدة في إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد فترة شغور طالت وتفاقمت فيها التحديات".