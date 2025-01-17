ميقاتي استقبل والدة الصحافي أوستن تايس

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ديبورا تايس والدة الصحافي الأميركي أوستن تايس المفقود في سوريا منذ عام 2012.



وشكرت تايس لـ"الرئيس ميقاتي الجهود التي بذلها لتحريك هذه القضية في اللقاء الذي عقده مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق الأسبوع الفائت".



وتمنى رئيس الحكومة أن تفضي الاتصالات الجارية إلى حل إيجابي لهذه القضية الإنسانية.