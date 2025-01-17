سلام من بعبدا: سنعمل 24/24 ساعة لانجاز الحكومة والانطلاق بورشة العمل الانقاذية

أعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام أنه أطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون على نتائج الاستشارت مع الكتل النيابية والنواب، مؤكدا أنه "سنعمل 24/24 ساعة لانجاز الحكومة والانطلاق بورشة العمل الانقاذية".



وقال سلام بعد لقائه عون في قصر بعبدا: "اصريت امام الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون على أن الانسحاب الاسرائيلي لا يجب ان يتأخر ساعة واحدة لأنه يهدد الاستقرار في البلد ونتكل على دعم فرنسا لمساعدتنا لتحديث القوانين والمؤسسات".

وأضاف: "سوف نعرف موقف رئيس المجلس النواب نبيه بري من الحكومة بعد إعداد التشكيلة الحكومية".