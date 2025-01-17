أيوب: بناء الدولة لا يهدّد أي مكون.. وهذه أهداف زيارة ماكرون

أكدت النائب غادة أيوب أنه لم تصل اي كلمة سرّ بشأن تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، لافتة الى أن "سلام مشهود له بالاستقامة والعدالة والاخلاق وقادر على مواكبة خطاب القسم"واعتبرت أيوب في حديث للـLBCI، الى أن "بناء الدولة لا يهدّد أي مكون ولا يؤدي الى اقصاء أحد" مشيرة الى أنه "اذا كان خطاب الدولة يخيف البعض فهذه مشكلته".ورأت أن الثنائي أمل - حزب الله حاول الابتزاز لتحصيل بعض المكاسب بهدف حفظ ماء الوجه.وقالت: "هناك موجة تغيير حقيقية نحو بناء الدولة والطائفة الشيعية غير مستهدفة انما مفهوم الفرض والفوقية الذي كان سائدا".واضافت: "لا أرى أن الامور ذاهبة نحو التأزم بل الى تأليف سريع وببيان وزاري لا يتضمن ثلثا معطلا ولا معادلة الشعب والجيش والمقاومة".وتابعت: "ثبت ان الاحزاب المنظمة وذات الحيثية السياسية قامت بالتغيير الذي أدى الى ايصال رئيس الجمهورية والرئيس المكلف".وأشارت أيوب الى أن "زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان لها ثلاثة أهداف، دعم العهد ولعب دور مع بري لتسهيل تأليف الحكومة وتطبيق القرار 1701".