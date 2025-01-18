غوتيريش: المجتمع الدوليّ سيدعم لبنان لينهض من جديد

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إمكان إعادة تقوية المؤسسات في لبنان.



ولفت، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلى وجود فرصة للبنان لإعادة بسط سلطة الدولة على الأرض.



وقال إنّ المجتمع الدوليّ سيدعم لبنان لينهض من جديد.



وأضاف: "يمكننا خلق الأطر التي تسمح للبنان حماية أراضيه وأن يبدأ مرحلة جيدة من السلام."