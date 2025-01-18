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الرئيس عون واللبنانية الأولى في قداس عيد القديس انطونيوس في بعبدا

أخبار لبنان
2025-01-18 | 04:13
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الرئيس عون واللبنانية الأولى في قداس عيد القديس انطونيوس في بعبدا
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الرئيس عون واللبنانية الأولى في قداس عيد القديس انطونيوس في بعبدا

شارك رئيس الجمهورية العماد جوزف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون في القداس الالهي الاحتفاليّ، الذي اقامته الرهبانية الانطونية لمناسبة عيد القديس انطونيوس الكبير في كنيسة دير مار انطونيوس الحدث- بعبدا.

ورحّب الاباتي بو رعد برئيس الجمهورية والسيدة الأولى ،شاكرًا مشاركتهما في القداس في هذه المناسبة، ومهنئًا الرئيس عون على انتخابه.
 
وتحدث عن القديس انطونيوس والنقاط المشتركة التي التقى فيها مع القديس بولس الرسول في الحديث عن المعركة الأهم للإنسان والتي هي مع الشيطان الذي يحرك الناس من دون ان نراه، ويحرّضهم على ارتكاب الاعمال الشريرة، وانه يجب مواجهته بسلاح مختلف يكون بالحق والصدق والعدالة وكلمة الله.

وتوجه الى الرئيس عون بالقول: لقد فرّحت كلماتكم الجميع، واصداؤها منتشرة في كل مكان، نعيدها بفرح وكأننا في حلم، كنا ننتظر سماعها، لكنها كلمات قاسية، لقد كنتم اول من تعهد، ولكن كما ذكرتم ايضاً فالحاجة هي ان نتعهد جميعاً ايضاً.. لذلك، نصلي معكم اليوم بشفاعة القديس انطونيوس من اجل هذه المعركة الجديدة التي تأتي بعد خوضكم معارك كثيرة، ولكنها الأصعب."

وأضاف: "نحن مسرورون جداً لاننا نعرفكم، ولكن في منطق هذه المعركة الجديدة التي قررتم خوضها، نقول لكم اننا على استعداد ان نكون الى جانبكم ليس لنطلب، بل لنسمع وان نكون اول من يلتزم في مؤسساتنا واديارنا وفكرنا وعلمنا بالدولة التي تحمي الجميع، وهي بحاجة ليس لمن يبشر بها بل لمن يضحي من اجلها."

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