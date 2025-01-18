غوتيريش بعد لقائه سلام: الأمم المتحدة تدعم بالكامل رئيس الجمهورية وحكومة لبنان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، "عن دعم الأمم المتحدة الكامل للعملية الجارية في لبنان، حيث شهد البلد انتخاب رئيس جديد، ورئيس وزراء جديد مُكلّف بتشكيل حكومة".



وأشار غوتيريش الى "توفّر فرص جديدة للبنان مع اكتمال اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، وتولّي القوات المسلحة اللبنانية كامل المسؤوليات المنوطة بها."



وأكد أن "نحن على قناعة تامة بأنّ هذا التطور سيمثل نقلة نوعية استثنائية للبنان، والأمم المتحدة تدعم بالكامل رئيس الجمهورية وحكومة لبنان، لحشد المجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل للبنان الذي يجب أن يستعيد مكانته كمركز محوري في منطقة الشرق الاوسط."



