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جنبلاط: لبنان يدخل مرحلة جديدة ولا نستطيع أن نشكل حكومة من دون شيعة ولا بد من تمثيل هذه الطائفة بالظروف الجديدة

أخبار لبنان
2025-01-18 | 09:10
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جنبلاط: لبنان يدخل مرحلة جديدة ولا نستطيع أن نشكل حكومة من دون شيعة ولا بد من تمثيل هذه الطائفة بالظروف الجديدة
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جنبلاط: لبنان يدخل مرحلة جديدة ولا نستطيع أن نشكل حكومة من دون شيعة ولا بد من تمثيل هذه الطائفة بالظروف الجديدة

أكد الرئيس وليد جنبلاط في حديث لإذاعة مونت كارلو الدولية العلاقة الخاصة بين لبنان وبين فرنسا ووصفها بالتاريخية، لافتا الى أن لبنان اليوم يدخل في مرحلة جديدة.


واعتبر جنبلاط أن "ما من أحد يستطيع أن يتنبأ ماذا تريد اسرائيل. ورأينا هذا التأخير الذي جرى في وقف إطلاق النار في غزة وعشرات الآلاف من الضحايا في لبنان.. هناك لجنة مشرفة وأعتقد أن فرنسا هي من أهم العناصر في هذه اللجنة.. وستكون مع الولايات المتحدة كنوع من الرقيب على الانسحاب، وكلما انسحب الاسرائيلي وقام الجيش اللبناني بواجباته على أفضل حال. نعود إلى الحدود الدولية حيث يبقى هناك بعض النقاط للترسيم".
 
وشدد جنبلاط على أهمية ما ورد في كلمة الرئيس اللبناني جوزيف عون التمسك باتفاق الهدنة، لأن أي محاولة للتطبيع أو السلام ليست لصالح لبنان، وفق ما نقلت الأنباء الالكترونية.

واعتبر أن "على رئيس الحكومة المكلف نواف سلام أن يأتي بخبرات تقنية اقتصادية من أجل الإصلاح، ومن أجل تنفيذ بعض التوصيات لصندوق النقد الدولي أيضاً. هناك توصيات معينة لا بد من تنفيذها، وتنفيذ أيضا ما تبقى من توصيات أو من بنود في اتفاق الطائف.

وأكد جنبلاط أنه لا يملك أي معلومات حول معالم أو شكل الحكومة و"لا أريد أن أتدخل في هذا الموضوع، هذا الأمر أصبح في موضوع التشكيل والاستشارات يجريها تيمور رئيس اللقاء الديموقراطي والحزب، مضيفا أن "الأفضل أن لا تكون حكومة سياسية أو حكومة برلمانية لأن الاختصاصات موجودة في خارج إطار المجلس النيابي. معظم الاختصاصات تكم خارج السياسة لذلك من الأفضل بكثير الخروج من الدوامة الماضية.

وشدد على أن "هناك مكون أساسي في لبنان ألا وهي الطائفة الشيعية. ولا نستطيع أن نشكل حكومة بدون شيعة، فلا بد من تمثيل هذه الطائفة بالظروف الجديدة."

وأوضح أن "اتخذنا القرار بتسمية في صباح الاثنين، واتخذ القرار تيمور وأيدته في قراره. كانت هناك إشاعات بتجديد حكومة الرئيس ميقاتي. لكن هواء التغيير هب على الجميع ولا بد من تغيير من انتخاب الرئيس إلى تسمية رئيس جديد للوزراء. وأذكر بأننا صوتنا في الماضي مرتين لصالحنا وفشلنا، وما من احد من الكتل النيابية الحالية صوتت معنا."

وحول علاقته ببري، قال جنبلاط: "بالرغم من كل شيء.. هو صديق وحليف قديم وهو صديق ورفيق في السلاح."




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