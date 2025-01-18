جنبلاط: لبنان يدخل مرحلة جديدة ولا نستطيع أن نشكل حكومة من دون شيعة ولا بد من تمثيل هذه الطائفة بالظروف الجديدة

أكد الرئيس وليد جنبلاط في حديث لإذاعة مونت كارلو الدولية العلاقة الخاصة بين لبنان وبين فرنسا ووصفها بالتاريخية، لافتا الى أن لبنان اليوم يدخل في مرحلة جديدة.





واعتبر جنبلاط أن "ما من أحد يستطيع أن يتنبأ ماذا تريد اسرائيل. ورأينا هذا التأخير الذي جرى في وقف إطلاق النار في غزة وعشرات الآلاف من الضحايا في لبنان.. هناك لجنة مشرفة وأعتقد أن فرنسا هي من أهم العناصر في هذه اللجنة.. وستكون مع الولايات المتحدة كنوع من الرقيب على الانسحاب، وكلما انسحب الاسرائيلي وقام الجيش اللبناني بواجباته على أفضل حال. نعود إلى الحدود الدولية حيث يبقى هناك بعض النقاط للترسيم".