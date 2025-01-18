الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تيمور جنبلاط شكر ماكرون وغوتيريش على دعمهما للبنان: لتشكيل حكومة منتجة والبدء بعمل إنقاذي للدولة
أخبار لبنان
2025-01-18 | 10:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
تيمور جنبلاط شكر ماكرون وغوتيريش على دعمهما للبنان: لتشكيل حكومة منتجة والبدء بعمل إنقاذي للدولة
شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في تصريح على هامش لقاءات السبت في قصر المختارة، على "وجوب تشكيل حكومة جديدة منتجة سريعاً، للبدء باطلاق عمل إنقاذي دؤوب للدولة، ومعالجة الأزمات والملفات الشائكة، واستعادة الثقة العربية والدولية".
ونوّه بـ"المسار الايجابي الذي يحيط بالواقع الحكومي، وبالرغبة المشتركة من جميع المكونات، للتعاون والتفاهم المأمول التي تقتضيه المرحلة".
وأشاد بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، وبما أعلنه عن "دعم فرنسي للدولة، وسعي لتنفيذ الالتزامات واحياء المشاريع السابقة واقامة مؤتمر للدعم، حيث الفترة واعدة، يحتاج فيها البلد الى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة، للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة إعمار ما هدّمته الحرب الأخيرة".
كما نوه جنبلاط بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وب"جهود قوات اليونيفل وتضحياتها، لجهة المطالبة بتطبيق القرار 1701، الذي يحتاجه لبنان بمواكبة دولية، لوقف الأعمال العدائية التي ينفذها العدو الاسرائيلي، وانسحابه الكامل من الاراضي التي لا يزال يحتلها ضمن المهلة المحددة، ودعم الجيش لقيامه بالمهام المناطة به في بسط سلطة الشرعية بمنطقة القرار المذكور".
لقاءات
والتقى جنبلاط وفدا شعبيا كبيرا من منطقة راشيا والبقاع الغربي ضم، مشايخ ورجال دين واعضاء من المجلس المذهبي الدرزي وفاعليات تربوية ونقابية وبلدية واختيارية وثقافية وطبية ومهنية وحزبية من وكالة داخلية المنطقة في التقدمي الاشتراكي، لشكره على وقوفه الدائم الى جانب المنطقة واهلها. والقيت كلمات شاكرة، لكل من امام مسجد مرج الزهور الشيخ محمد الحاج، الاب ابراهيم كرم، الدكتور علي ابو شامي بإسم أهالي راشيا ومدير عام تعاونية موظفي الدولة الجديد نزيه حمود.
كما التقى وفودا مناطقية عرضت معه قضاياها واحتياجاتها الخدماتية والحياتية، تقدمها رجال دين وفاعليات ومجالس بلدية واختيارية من البلدات، على التوالي: طرابلس مع كاتبة العدل في المدينة دلال ملاعب، مجلس الأهل في المدرسة الرسمية لبلدة العزونية، عائلة زين الدين من بطمة سكان عاليه، بعذران، المتقاعدين المؤهلين من الجيش، كوكبا (راشيا)، كفرنبرخ، نيحا ضم مجلس الأهل في الثانوية والمدرسة الرسمية ومخاتير، راشيا مشايخ، حارة جندل المجلسين البلدي والاختياري، بتاتر، العقبة، غريفة، عين قني المجلس البلدي، مزرعة الشوف، العقبة وعائلة زهر الدين عين عنوب.
كذلك التقى وفودا من عائلة البتلوني في بلدة جباع الشوف ضم المجلسين البلدي والاختياري، لشكره على اهتمامه بالبلدة واهلها، من الورهانية ضم المجلسين البلدي والاختياري والاهالي، لشكره على انجاز تأهيل وصيانة طريق البلدة الرئيسي، عائلة الغضبان في كفرنبرخ، لشكره على مواساته بالمرحومين الشيخ ابو خضر ابراهيم الغضبان والشاب مجد حسان الغضبان.
واجتمع جنبلاط الى الأمانة العامة لمنظمة الشباب التقدمي، للبحث والاطلاع على دور المنظمة حيال المرحلة الجديدة.
وشارك في اللقاءات، النائبان وائل ابو فاعور وفيصل الصايغ، النائب السابق علاء ترو، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
أخبار لبنان
جنبلاط
ماكرون
وغوتيريش
دعمهما
للبنان:
لتشكيل
حكومة
منتجة
والبدء
إنقاذي
للدولة
التالي
أسرار الصحف المحلية 18-1-2025
أيوب: بناء الدولة لا يهدّد أي مكون.. وهذه أهداف زيارة ماكرون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-01-16
ماكرون وولي العهد السعودي يؤكدان "دعمهما الكامل" لتشكيل "حكومة قوية" في لبنان
خبر عاجل
2025-01-16
ماكرون وولي العهد السعودي يؤكدان "دعمهما الكامل" لتشكيل "حكومة قوية" في لبنان
0
آخر الأخبار
2025-01-17
الرئيس ماكرون للرئيس عون: نتطلع لانسحاب كاملٍ للجيش الاسرائيلي وأن يكون السلاح فقط في يد الجيش اللبناني وفرنسا تأمل في تشكيل الحكومة بسرعة
آخر الأخبار
2025-01-17
الرئيس ماكرون للرئيس عون: نتطلع لانسحاب كاملٍ للجيش الاسرائيلي وأن يكون السلاح فقط في يد الجيش اللبناني وفرنسا تأمل في تشكيل الحكومة بسرعة
0
أخبار لبنان
2025-01-17
ميقاتي بعد لقائه ماكرون: الرئيس الفرنسي أبدى تفهمه للاوضاع اللبنانية واعداً تقديم الدعم للحكومة الجديدة
أخبار لبنان
2025-01-17
ميقاتي بعد لقائه ماكرون: الرئيس الفرنسي أبدى تفهمه للاوضاع اللبنانية واعداً تقديم الدعم للحكومة الجديدة
0
آخر الأخبار
2025-01-17
ميقاتي بعد لقائه ماكرون: تحدثنا عن الاوضاع الراهنة وضرورة متابعة لبنان على كل الاصعدة وكان ماكرون متفهماً للاوضاع اللبنانية واعداً تقديم الدعم للحكومة الجديدة وهو على استعداد كامل في متابعة موضوع المساعدات اضافة الى موضوع تطبيق القرار 1701
آخر الأخبار
2025-01-17
ميقاتي بعد لقائه ماكرون: تحدثنا عن الاوضاع الراهنة وضرورة متابعة لبنان على كل الاصعدة وكان ماكرون متفهماً للاوضاع اللبنانية واعداً تقديم الدعم للحكومة الجديدة وهو على استعداد كامل في متابعة موضوع المساعدات اضافة الى موضوع تطبيق القرار 1701
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
البروفيسور عصمت غانم: أول رئيس غير فرنسي للجمعية الفرنسية لجراحة العظام عند الأطفال
تقارير نشرة الاخبار
13:48
البروفيسور عصمت غانم: أول رئيس غير فرنسي للجمعية الفرنسية لجراحة العظام عند الأطفال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مغارة جعيتا على جدول أعمال وزارة السياحة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مغارة جعيتا على جدول أعمال وزارة السياحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
"قطوع" التكليف مرَّ والتأليف يتجه نحو الايجابية
تقارير نشرة الاخبار
13:08
"قطوع" التكليف مرَّ والتأليف يتجه نحو الايجابية
0
أخبار لبنان
13:00
الصدمة الإيجابية لحكومة الشباب العام 1970 وإمكان تكرار التجربة
أخبار لبنان
13:00
الصدمة الإيجابية لحكومة الشباب العام 1970 وإمكان تكرار التجربة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-01-15
مكوّن غذائي قادر على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية... ما هو؟
صحة وتغذية
2025-01-15
مكوّن غذائي قادر على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية... ما هو؟
0
أخبار دولية
2024-12-19
زعيم الحوثيين: مقتل تسعة مدنيين في الهجمات الإسرائيلية على اليمن الخميس
أخبار دولية
2024-12-19
زعيم الحوثيين: مقتل تسعة مدنيين في الهجمات الإسرائيلية على اليمن الخميس
0
آخر الأخبار
14:35
ترامب لشبكة إن بي سي: قلت لنتنياهو إن الحرب يجب أن تنتهي لكن عليه الاستمرار في فعل ما ينبغي القيام به
آخر الأخبار
14:35
ترامب لشبكة إن بي سي: قلت لنتنياهو إن الحرب يجب أن تنتهي لكن عليه الاستمرار في فعل ما ينبغي القيام به
0
آخر الأخبار
2025-01-10
ملحم خلف للـLBCI: خطاب البارحة هو خطاب التغيير و17 تشرين وأكد أن هناك رؤية ودولة في هذا البلد
آخر الأخبار
2025-01-10
ملحم خلف للـLBCI: خطاب البارحة هو خطاب التغيير و17 تشرين وأكد أن هناك رؤية ودولة في هذا البلد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مصير تيك توك في يد ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مصير تيك توك في يد ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
البروفيسور عصمت غانم: أول رئيس غير فرنسي للجمعية الفرنسية لجراحة العظام عند الأطفال
تقارير نشرة الاخبار
13:48
البروفيسور عصمت غانم: أول رئيس غير فرنسي للجمعية الفرنسية لجراحة العظام عند الأطفال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مغارة جعيتا على جدول أعمال وزارة السياحة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مغارة جعيتا على جدول أعمال وزارة السياحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الرياض تطلق حفل Joy Awards بنسخته الخامسة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الرياض تطلق حفل Joy Awards بنسخته الخامسة
0
أخبار دولية
13:16
بعد سنة و3 أشهر من الحرب الدامية... قرار وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ الأحد
أخبار دولية
13:16
بعد سنة و3 أشهر من الحرب الدامية... قرار وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ الأحد
0
أخبار دولية
13:13
والدة أوستن تايس في سوريا... وهذا ما قالته للـLBCI
أخبار دولية
13:13
والدة أوستن تايس في سوريا... وهذا ما قالته للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
"قطوع" التكليف مرَّ والتأليف يتجه نحو الايجابية
تقارير نشرة الاخبار
13:08
"قطوع" التكليف مرَّ والتأليف يتجه نحو الايجابية
0
أخبار لبنان
13:00
الصدمة الإيجابية لحكومة الشباب العام 1970 وإمكان تكرار التجربة
أخبار لبنان
13:00
الصدمة الإيجابية لحكومة الشباب العام 1970 وإمكان تكرار التجربة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-01-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-01-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:10
"ربي ارحمني برحمتك"... فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!
فنّ
05:10
"ربي ارحمني برحمتك"... فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!
2
خبر عاجل
11:44
معلومات للـLBCI: اجتماع عقد السبت بين الرئيس المكلف نواف سلام والنائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والحاج حسين خليل لاستكمال التشاور في الملف الحكومي
خبر عاجل
11:44
معلومات للـLBCI: اجتماع عقد السبت بين الرئيس المكلف نواف سلام والنائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والحاج حسين خليل لاستكمال التشاور في الملف الحكومي
3
خبر عاجل
11:04
الولايات المتحدة تخصص 117 مليون دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن
خبر عاجل
11:04
الولايات المتحدة تخصص 117 مليون دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن
4
خبر عاجل
05:32
المكتب الإعلامي لبري نفى الأخبار حول طلب رئيس مجلس النواب من الرئيس المُكلف إطلاعه على التشكيلة لإبداء الرأي بها مؤكداً أن ما ورد في الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا
خبر عاجل
05:32
المكتب الإعلامي لبري نفى الأخبار حول طلب رئيس مجلس النواب من الرئيس المُكلف إطلاعه على التشكيلة لإبداء الرأي بها مؤكداً أن ما ورد في الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا
5
خبر عاجل
04:55
مصادر متابعة للملف الحكوميّ للـLBCI: بري طلب من الرئيس المكلف طرح اسماء لممثلي الطائفة الشيعية في الحكومة ليبدي رأيه فيها
خبر عاجل
04:55
مصادر متابعة للملف الحكوميّ للـLBCI: بري طلب من الرئيس المكلف طرح اسماء لممثلي الطائفة الشيعية في الحكومة ليبدي رأيه فيها
6
خبر عاجل
05:02
مصادر متابعة للملف الحكوميّ للـLBCI: العمل جار على انهاء التشكيلة الحكومية قبل ٢٦ كانون الثاني تاريخ انتهاء اتفاق وقف النار
خبر عاجل
05:02
مصادر متابعة للملف الحكوميّ للـLBCI: العمل جار على انهاء التشكيلة الحكومية قبل ٢٦ كانون الثاني تاريخ انتهاء اتفاق وقف النار
7
خبر عاجل
15:00
معلومات للـLBCI: من المتوقع أن يزور وزير خارجية المملكة العربية السعودية لبنان يوم الخميس
خبر عاجل
15:00
معلومات للـLBCI: من المتوقع أن يزور وزير خارجية المملكة العربية السعودية لبنان يوم الخميس
8
أخبار دولية
23:54
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستعادة الرهائن سيدخل حيز التنفيذ الأحد
أخبار دولية
23:54
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستعادة الرهائن سيدخل حيز التنفيذ الأحد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More