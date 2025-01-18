تيمور جنبلاط شكر ماكرون وغوتيريش على دعمهما للبنان: لتشكيل حكومة منتجة والبدء بعمل إنقاذي للدولة

شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في تصريح على هامش لقاءات السبت في قصر المختارة، على "وجوب تشكيل حكومة جديدة منتجة سريعاً، للبدء باطلاق عمل إنقاذي دؤوب للدولة، ومعالجة الأزمات والملفات الشائكة، واستعادة الثقة العربية والدولية".



ونوّه بـ"المسار الايجابي الذي يحيط بالواقع الحكومي، وبالرغبة المشتركة من جميع المكونات، للتعاون والتفاهم المأمول التي تقتضيه المرحلة".



وأشاد بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، وبما أعلنه عن "دعم فرنسي للدولة، وسعي لتنفيذ الالتزامات واحياء المشاريع السابقة واقامة مؤتمر للدعم، حيث الفترة واعدة، يحتاج فيها البلد الى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة، للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة إعمار ما هدّمته الحرب الأخيرة".



كما نوه جنبلاط بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وب"جهود قوات اليونيفل وتضحياتها، لجهة المطالبة بتطبيق القرار 1701، الذي يحتاجه لبنان بمواكبة دولية، لوقف الأعمال العدائية التي ينفذها العدو الاسرائيلي، وانسحابه الكامل من الاراضي التي لا يزال يحتلها ضمن المهلة المحددة، ودعم الجيش لقيامه بالمهام المناطة به في بسط سلطة الشرعية بمنطقة القرار المذكور".



لقاءات



والتقى جنبلاط وفدا شعبيا كبيرا من منطقة راشيا والبقاع الغربي ضم، مشايخ ورجال دين واعضاء من المجلس المذهبي الدرزي وفاعليات تربوية ونقابية وبلدية واختيارية وثقافية وطبية ومهنية وحزبية من وكالة داخلية المنطقة في التقدمي الاشتراكي، لشكره على وقوفه الدائم الى جانب المنطقة واهلها. والقيت كلمات شاكرة، لكل من امام مسجد مرج الزهور الشيخ محمد الحاج، الاب ابراهيم كرم، الدكتور علي ابو شامي بإسم أهالي راشيا ومدير عام تعاونية موظفي الدولة الجديد نزيه حمود.



كما التقى وفودا مناطقية عرضت معه قضاياها واحتياجاتها الخدماتية والحياتية، تقدمها رجال دين وفاعليات ومجالس بلدية واختيارية من البلدات، على التوالي: طرابلس مع كاتبة العدل في المدينة دلال ملاعب، مجلس الأهل في المدرسة الرسمية لبلدة العزونية، عائلة زين الدين من بطمة سكان عاليه، بعذران، المتقاعدين المؤهلين من الجيش، كوكبا (راشيا)، كفرنبرخ، نيحا ضم مجلس الأهل في الثانوية والمدرسة الرسمية ومخاتير، راشيا مشايخ، حارة جندل المجلسين البلدي والاختياري، بتاتر، العقبة، غريفة، عين قني المجلس البلدي، مزرعة الشوف، العقبة وعائلة زهر الدين عين عنوب.



كذلك التقى وفودا من عائلة البتلوني في بلدة جباع الشوف ضم المجلسين البلدي والاختياري، لشكره على اهتمامه بالبلدة واهلها، من الورهانية ضم المجلسين البلدي والاختياري والاهالي، لشكره على انجاز تأهيل وصيانة طريق البلدة الرئيسي، عائلة الغضبان في كفرنبرخ، لشكره على مواساته بالمرحومين الشيخ ابو خضر ابراهيم الغضبان والشاب مجد حسان الغضبان.



واجتمع جنبلاط الى الأمانة العامة لمنظمة الشباب التقدمي، للبحث والاطلاع على دور المنظمة حيال المرحلة الجديدة.



وشارك في اللقاءات، النائبان وائل ابو فاعور وفيصل الصايغ، النائب السابق علاء ترو، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.