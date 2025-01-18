غوتيريش: سيطرة الدولة اللبنانية على السلاح أمر مهم وضروري

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من فندق الموفنبيك أن "قوات اليونيفيل سهّلت انتشار الجيش اللبناني في 50 موقعا".وقال "وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل يجب أن يصمد واتفاق غزة تطور مهم بالشرق الأوسط ويجب استثماره".وطالب "المجتمع الدولي بدعم الجيش اللبناني وسيطرة الدولة اللبنانية على السلاح أمر مهم وضروري".وأكد ان "الجيش اللبناني سينتشر في الجنوب وعلى إسرائيل استكمال الانسحاب ووقف النار بين إسرائيل ولبنان قد يكون هشًا ونشدد على الالتزام به كما يجب ضمان حرية تحرك قوات اليونيفيل".