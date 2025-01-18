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o
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وزير خارجية النروج زار نواف سلام: مستعدون لاستكمال دعم لبنان بالمرحلة المقبلة
أخبار لبنان
2025-01-18 | 11:47
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وزير خارجية النروج زار نواف سلام: مستعدون لاستكمال دعم لبنان بالمرحلة المقبلة
استقبل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، بعد ظهر اليوم في دارته في قريطم، وزير خارجية النروج إسبن بارث إيدي، في حضور سفيرة النروج هيلدا هارالدستاد والوفد المرافق، وتناول البحث الأوضاع الإقليمية والدولية.
وكانت مناسبة هنأ فيها الوزير النروجي الرئيس سلام بتكليفه تشكيل الحكومة، متمنيا له التوفيق. وأعرب عن استعداد بلاده "لاستكمال دعم لبنان في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الراهنة".
أخبار لبنان
لبنان
نواف سلام
النروج
إسبن بارث إيدي
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مصادر "الأنباء الكويتية": تشكيل الحكومة قريب
أسرار الصحف المحلية 18-1-2025
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