بري عرض الأوضاع مع وزير خارجية النروج

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير خارجية النروج إسبن بارث إيدي والوفد المرافق، بحضور سفيرة النروج لدى لبنان هيلدي هار الستاد.



وتناول اللقاء عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.