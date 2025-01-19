أبي المنى وجنبلاط التقيا غوتيريش

اجتمع، مساء، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى ورئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ السابق وليد جنبلاط، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيروت.



وحضرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت.



واستعرضوا الاوضاع العامة ودعم الجهود الآيلة لتحقيق الاستقرار في لبنان والمنطقة.