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الراعي: الحياد هو أساس الميثاق الوطنيّ وليس بديلًا عنه
أخبار لبنان
2025-01-19 | 04:28
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الراعي: الحياد هو أساس الميثاق الوطنيّ وليس بديلًا عنه
أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ اللبنانيين يشعرون بالإنشراح، عند سماعهم المبادئ التي سيتبعها رئيس الجمهوريّة العماد جوزف عون وعن اهتمام رؤساء الدول وترحيبهم ووعودهم بدعم لبنان ومساعدته على النهوض الإقتصاديّ والإجتماعيّ والماليّ والإعماريّ.
وقال، خلال ترؤسه قداس الأحد : "يعبّرون عن ثقتهم برئيس الحكومة المكلّف القاضي نوّاف سلام ويتمنّون له سرعة تأليف الحكومة مع فخامة الرئيس."
ورأى أنّ خطاب القسم للرئيس عون ربط الحياد مع "تصدير أفضل المنتجات اللبنانيّة واستقطاب السوّاح، والإصلاح الإقتصاديّ"، "ما يعني إلى كونه يحيي الوحدة الوطنيّة يؤمّن الاستقرار، والإزدهار والنموّ الاقتصادي، ويساهم في السلام العالميّ".
وأوضح أنّ "الحياد لا يعني الضعف والدليل حضور سويسرا المحايدة العالميّ القويّ على الساحة السياسيّة والاقتصاديّة".
وشدد على أنّ الحياد الإيجابيّ حاجة للبنان، انطلاقًا من شعار الميثاق الوطنيّ "لا شرق ولا غرب" ومن مبدأ أنّ لبنان ليس "لا مقرًّا ولا مستقرًّا".
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