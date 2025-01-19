الرئيس عون واللبنانية الاولى زارا دير مار مارون عنايا... صلاة على نية لبنان

زار رئيس الجمهورية العماد جوزف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، دير مار مارون عنايا، وضريح القديس شربل، حيث كان في استقبالهما رئيس الدير الاباتي طنوس نعمه وعدد من الرهبان.



واضاء الرئيس عون شمعة امام ضريح القديس شربل وصلّى على نية لبنان واللبنانيين مع بداية ولايته الرئاسية.



وفوجىئ المؤمنون في الدير بوصول الرئيس عون وقرينته فقدموا له التهاني متمنين له التوفيق في مسؤولياته الرئاسية ، والتقطوا معه الصور التذكارية .



وفي نهاية الزيارة تناول الرئيس عون واللبنانية الاولى الترويقة مع الاباتي نعمه والرهبان ، غادرا بعدها الدير عائدين إلى قصر بعبدا.