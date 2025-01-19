فريد البستاني: شهداء الدامور أبطال وحدة لبنان

شارك النائب فريد البستاتي في القداس الإلهي الذي احيته رعية مار الياس في بلدة الدامور لراحة انفس شهداء مجزرة الدامور.



وصرّح البستاني عقب القداس، قائلاً: "في مثل هذا اليوم من كل سنة نستذكر شهداءنا الابطال في الدامور ونصلي لراحة انفسهم. ذكراهم ستبقى خالدة في وجدان كل اهل الشوف من مختلف مذاهبهم لأنها تذكرنا بقساوة الحرب ومآسيها وتدفعنا كل يوم للعمل على حل مشاكلنا واختلافاتنا من خلال لغة العقل والحوار. شهداء الدامور، أبطال وحدة لبنان".



