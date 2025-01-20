الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
علي فياض: ننتظر 26 الحالي موعد انسحاب العدو من أراضينا... وهكذا سنتعاطى مع أي بقاء إسرائيلي
أخبار لبنان
2025-01-20 | 03:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
علي فياض: ننتظر 26 الحالي موعد انسحاب العدو من أراضينا... وهكذا سنتعاطى مع أي بقاء إسرائيلي
أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أنهم "في حزب الله ينتظرون تاريخ السادس والعشرين من كانون الثاني وهو اليوم الذي يقضي فيه وقف إطلاق النار إنسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي اللبنانية وفي حال عدم إلتزام العدو الإسرائيلي بذلك، فإنه سيعني انهياراً لورقة الإجراءات التنفيذية ونسفاً للآلية التي تضمنتها وتقويضاً للدور الدولي الرعائي لهذا الإتفاق".
ولفت فياض خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" في حسينية مدينة النبطية لشهداء بلدة الطيبة الجنوبية، إلى أن "هذا يضع اللبنانيين جميعاً من دون استثناء أمام مرحلة جديدة وما تفرضه من حسابات جديدة عنوانها مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل والأساليب الممكنة لإخراجه من أرضنا"، مشيرا الى أن "هذه المواجهة هي مسؤولية اللبنانيين جميعاً حكومةً وجيشاً وشعباً وأحزاباً ومقاومة إلّا من يريد أن يستثني نفسه لأن الجنوب الأرض اللبنانية المباركة لا تعني له شيئاً".
وأشار الى أن "عدم انسحاب العدو الإسرائيلي من أرضنا في الوقت المحدد ومن دون أن نلمس أثراً حاسماً من الجهات الدولية لفرض هذا الإنسحاب، يضع البلاد في مسار آخر لأنه يهدد بصورة جدية المرحلة الجديدة التي يَعِدُ بها المسؤولون اللبنانيون برعاية دولية، الشعب اللبناني".
وشدد فياض على أن "التعثُّر في مسار الانسحاب الإسرائيلي وعدم عودة سكان ٥٢ بلدة لبنانية إلى بلداتهم بأمان في حال حصوله، سيهدّد المسارات الأخرى التي تتصل بالتعافي والاستقرار وإصلاح الدولة". وقال: "نحن ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر وبكثير من الحذر والتنبُّه وسنتعاطى مع أيّ بقاء إسرائيلي ولو على شبرٍ في المناطق التي دخل إليها في هذه الحرب على قاعدة أن الإسرائيلي نسف الاتفاق وأن المجتمع الدولي لم يلتزم بوعوده".
أضاف: "نحن في حزب الله نريد في مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي والاطمئنان إلى إجراءات حماية المدنيين اللبنانيين وصون السيادة اللبنانية، أن نتعاطى بكل إيجابية مع المرحلة الجديدة التي تستدعي الإسراع في عملية إعادة الإعمار ومن ثم الإنطلاق في ورشة وطنية، تستدعي تضافر كل الجهود لإنتاج استقرار اقتصادي وسياسي يقوم على التعجيل في إقرار التشريعات اللازمة لمعالجة الأزمة المالية-الاقتصادية التي يعانيها لبنان منذ سنوات إلى جانب ترشيد القطاع العام، وإنهاء الفساد وإعادة بناء مؤسسات الدولة وانتظامها وصولاً إلى تطبيق الإصلاحات التي تحدث عنها إتفاق الطائف والتي بات معظمها جزءاً من الدستور اللبناني، خصوصا في مادتيه ٢٢ و ٩٥".
وأشار فياض الى أن "كل موقف عن إصلاح الدولة لا يندرج في أفق المادتين ٢٢ و ٩٥ من الدستور هو موقف ناقص وموارب ومثير لكثير من التساؤلات".
وقال: "نعلن هذا الموقف اليوم على عتبة المرحلة الجديدة في بناء الدولة، لأن ما أعاق بناء الدولة على مدى العقود الماضية هو الخروج عن الطائف ومحاولات الانقلاب عليه وتجميد روحيته ومرتكزاته الأساسية، وليست المقاومة، التي حاولت ان تؤازر الدولة وتعوِّض عجزها وقصورها في قضيتي التحرير والسيادة".
أخبار لبنان
علي فياض
حزب الله
الانسحاب الإسرائيلي
التالي
توقيف شخص يروّج المخدّرات على متن سيّارة أجرة
مصادر سياسية لـ"الجمهورية": هناك حرص لدى الرئيس المكلّف و"الثنائي" على التوافق في أقصر وقت ممكن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:59
بايدن: مرحلة واعدة في لبنان بعد إضعاف قدرات حزب الله وسوريا ولبنان في مسار أفضل بعد الإطاحة بأذرع إيران كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت بدون الأسد
خبر عاجل
10:59
بايدن: مرحلة واعدة في لبنان بعد إضعاف قدرات حزب الله وسوريا ولبنان في مسار أفضل بعد الإطاحة بأذرع إيران كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت بدون الأسد
0
آخر الأخبار
2025-01-18
نعيم قاسم يدعو إلى عدم اختبار صبر حزب الله إزاء انتهاكات إسرائيل ويعتبر ان الاتفاق حصرا هو في جنوب الليطاني
آخر الأخبار
2025-01-18
نعيم قاسم يدعو إلى عدم اختبار صبر حزب الله إزاء انتهاكات إسرائيل ويعتبر ان الاتفاق حصرا هو في جنوب الليطاني
0
آخر الأخبار
2025-01-18
قاسم: اختيار الرئيس اللبناني الجديد جاء بعد توافق بين حركة أمل وحزب الله ونحن مكون أساسي في تركيبة لبنان ونهضته وبعض البهلوانيات في ابراز ابعادنا عن المسرح هي فقاعات ستظهر لاحقا
آخر الأخبار
2025-01-18
قاسم: اختيار الرئيس اللبناني الجديد جاء بعد توافق بين حركة أمل وحزب الله ونحن مكون أساسي في تركيبة لبنان ونهضته وبعض البهلوانيات في ابراز ابعادنا عن المسرح هي فقاعات ستظهر لاحقا
0
آخر الأخبار
2025-01-18
أمين عام "حزب الله": محاربة إسرائيل في لبنان ساهمت في انتصار غزة
آخر الأخبار
2025-01-18
أمين عام "حزب الله": محاربة إسرائيل في لبنان ساهمت في انتصار غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:36
عوده تفقد قيادة لواء المشاة الخامس في الجنوب: الجيش هو خشبة الخلاص للبنان
أخبار لبنان
09:36
عوده تفقد قيادة لواء المشاة الخامس في الجنوب: الجيش هو خشبة الخلاص للبنان
0
أمن وقضاء
09:23
أرقام الناجحين في الاختبار النفسي للمرشحين للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين لصالح قوى الأمن
أمن وقضاء
09:23
أرقام الناجحين في الاختبار النفسي للمرشحين للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين لصالح قوى الأمن
0
أخبار لبنان
09:11
إدارة مرفأ بيروت: هذا ما حصل في الحريق الذي اندلع صباح اليوم
أخبار لبنان
09:11
إدارة مرفأ بيروت: هذا ما حصل في الحريق الذي اندلع صباح اليوم
0
أخبار لبنان
08:49
الرئيس عون التقى البطاركة آرام ويونان وميناسيان مهنئين وتلقى رسالة دعم من نظيره الصينيّ
أخبار لبنان
08:49
الرئيس عون التقى البطاركة آرام ويونان وميناسيان مهنئين وتلقى رسالة دعم من نظيره الصينيّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:23
أرقام الناجحين في الاختبار النفسي للمرشحين للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين لصالح قوى الأمن
أمن وقضاء
09:23
أرقام الناجحين في الاختبار النفسي للمرشحين للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين لصالح قوى الأمن
0
آخر الأخبار
04:20
الوكالة الوطنية: قوة مشاة اسرائيلية تسللت إلى محيط جبانة بلدة الضهيرة وجرافة تعمل على تجريف وقطع الأشجار
آخر الأخبار
04:20
الوكالة الوطنية: قوة مشاة اسرائيلية تسللت إلى محيط جبانة بلدة الضهيرة وجرافة تعمل على تجريف وقطع الأشجار
0
أخبار دولية
09:11
حماس: غزة "ستنهض" من جديد
أخبار دولية
09:11
حماس: غزة "ستنهض" من جديد
0
خبر عاجل
2024-11-22
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
2024-11-22
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:06
مباحثات تشكيل الحكومة مستمرة... اليكم آخر المستجدات
أخبار لبنان
08:06
مباحثات تشكيل الحكومة مستمرة... اليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
08:01
وزارة الثقافة كرّمت شخصيات ساهمت في تأكيد حضور طرابلس على الساحة الثقافية اللبنانية
أخبار لبنان
08:01
وزارة الثقافة كرّمت شخصيات ساهمت في تأكيد حضور طرابلس على الساحة الثقافية اللبنانية
0
أخبار لبنان
07:49
"رفضا للتهميش"... وقفة احتجاجية لموظفي مستشفى الحريري
أخبار لبنان
07:49
"رفضا للتهميش"... وقفة احتجاجية لموظفي مستشفى الحريري
0
أمن وقضاء
07:43
كاميرا الـLBCI دخلت إلى آخر نقطة غير محتلة في بنت جبيل لجهة مارون الراس... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:43
كاميرا الـLBCI دخلت إلى آخر نقطة غير محتلة في بنت جبيل لجهة مارون الراس... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:41
اليوم التالي من الهدنة بين لبنان وإسرائيل...
أخبار لبنان
07:41
اليوم التالي من الهدنة بين لبنان وإسرائيل...
0
أخبار لبنان
06:59
وزير البيئة: معمل فرز النفايات في الكرنتينا سيعود إلى الخدمة في نهاية حزيران
أخبار لبنان
06:59
وزير البيئة: معمل فرز النفايات في الكرنتينا سيعود إلى الخدمة في نهاية حزيران
0
أخبار لبنان
06:49
ميقاتي: سنبقى في أي موقع كنا حرصين على كل حق
أخبار لبنان
06:49
ميقاتي: سنبقى في أي موقع كنا حرصين على كل حق
0
أخبار دولية
04:51
والدة أوستن تايس: القيادة السورية الجديدة "مصممة" على إعادة ابني
أخبار دولية
04:51
والدة أوستن تايس: القيادة السورية الجديدة "مصممة" على إعادة ابني
0
أخبار دولية
03:11
أسباب تأخر اسرائيل في تحرير الأسرى الفلسطينيين...
أخبار دولية
03:11
أسباب تأخر اسرائيل في تحرير الأسرى الفلسطينيين...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:48
"أقول لابني: جدك رئيس جمهورية ورح يعمل بلد"... خليل جوزاف عون: كرة السلة شغفي وهذه الحادثة غيرت حياتي
اخبار البرامج
15:48
"أقول لابني: جدك رئيس جمهورية ورح يعمل بلد"... خليل جوزاف عون: كرة السلة شغفي وهذه الحادثة غيرت حياتي
2
أمن وقضاء
13:32
مخابرات الجيش تضبط 50 مليون حبة كابتاغون ..والتاجران من الاخطر في الشرق الاوسط
أمن وقضاء
13:32
مخابرات الجيش تضبط 50 مليون حبة كابتاغون ..والتاجران من الاخطر في الشرق الاوسط
3
خبر عاجل
06:06
الأمن العام يحذر من مخاطر التفاعل مع صفحة "SAWA" على فايسبوك
خبر عاجل
06:06
الأمن العام يحذر من مخاطر التفاعل مع صفحة "SAWA" على فايسبوك
4
آخر الأخبار
10:09
بدء تسليم الأسيرات الثلاث بغزة (صور)
آخر الأخبار
10:09
بدء تسليم الأسيرات الثلاث بغزة (صور)
5
خبر عاجل
06:50
منصوري ينفي كلاما منسوبا إليه بشأن خسائر المودعين
خبر عاجل
06:50
منصوري ينفي كلاما منسوبا إليه بشأن خسائر المودعين
6
آخر الأخبار
15:52
المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي تنعى اللواء المتقاعد عثمان عثمان المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي سابقًا
آخر الأخبار
15:52
المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي تنعى اللواء المتقاعد عثمان عثمان المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي سابقًا
7
أخبار لبنان
12:05
آخر التطورات الحكومية...حقيبة المالية حُسمت
أخبار لبنان
12:05
آخر التطورات الحكومية...حقيبة المالية حُسمت
8
أمن وقضاء
11:34
اليكم تفاصيل الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية من جهة بلدة القصر...
أمن وقضاء
11:34
اليكم تفاصيل الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية من جهة بلدة القصر...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More