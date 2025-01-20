في إطار تعزيز أمن المرافق الحدودية... حمية يوقع اتفاقية مع شركة THALES الفرنسية

وقع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في العاصمة الفرنسية باريس، اتفاقية مع شركة "تالس - THALES" الفرنسية التي تعنى بنظام إدارة الحدود والأمن، "Secure Boarding Management System (SBMS)"، وهو نظام متكامل يستخدم لتسهيل عمليات دخول المسافرين وتنظيمها، وذلك في إطار تعزيز أمن المرافق الحدودية وتحديث نظام إدارة الحدود الجوية والبرية والبحرية الخاص بالمديرية العامة للأمن العام اللبناني وصيانته، في حضور المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في باريس زياد طعان، المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن ورئيس دائرة أمن عام المطار العميد جوني الصيصة.



وبعد مراسم التوقيع، أكد حمية أن "هذا النظام هو متكامل يستخدم لتسهيل وتنظيم عمليات عبور المسافرين عبر المرافق الجوية والبرية والبحرية بشكل آمن وفاعل لتعزيز الأمن الوطني وضمان الإمتثال للقوانين والتقيد بالتعليمات والتحقق من مستندات ووثائق السفر والتأشيرات الممنوحة، وذلك بإستخدام أنظمة قراءة إلكترونية حديثة وكاميرات وآلات بصم متطورة للتدقيق في صحة المعلومات ومطابقتها للقواعد والبيانات الأمنية العالمية".



وأشار حميه إلى أن هذا النظام مرتبط بقواعد بيانات محلية ودولية مثل الإنتربول وأنظمة معلومات المسافرين مع قوائم الخطر أو المطلوبين.



وأكد أن "نظام BMS المطبّق حاليا في مطار رفيق الحريري الدولي والمصنّع من قبل شركة THALES الفرنسية، يحتاج، وبعد سنوات من العمل به، إلى اجراء تحديثات في بعض برامجه ومعالجة الثغرات التقنية التي ظهرت خلال فترة التشغيل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني المتواصل من قبل الشركة المصنّعة لضمان فعالية هذا النظام وسرعة عمله في جميع الظروف، وهذا ما دفع الحكومة اللبنانية إلى توقيع هذا العقد مع الشركة الفرنسية لتطوير برامجه وتحديثها وضمان تنفيذ المهمات المطلوبة وتأمين الصيانة خلال السنوات المقبلة، مع إمكانية زيادة نقاط التفتيش في جميع الدوائر والمراكز الحدودية البرية والبحرية التابعة للأمن العام اللبناني، لتوحيد الإجراءات الأمنية والادارية وتأمين حركة انتقال آمنة وسليمة للعابرين والوافدين".