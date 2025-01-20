"رفضا للتهميش"... وقفة احتجاجية لموظفي مستشفى الحريري

نفذ موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وقفة احتجاجية بدعوة من لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المستشفى أمام مبنى وزارة الصحة العامة في بئرحسن، وذلك رفضا لما وصفه الموظفون بالتهميش لدور المستشفى الوطني وحفاظا على كرامة العاملين فيه.