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ميقاتي: سنبقى في أي موقع كنا حرصين على كل حق
أخبار لبنان
2025-01-20 | 06:49
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ميقاتي: سنبقى في أي موقع كنا حرصين على كل حق
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ميقاتي: سنبقى في أي موقع كنا حرصين على كل حق
تمنى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية جوزف عون عهدا ميمونا يستعيد فيه لبنان دوره الريادي وموقعه الطبيعي بين الدول العربية وفي المحافل العالمية.
وقال ميقاتي من السراي الحكومي: "معاً واجهنا أزمات سياسية واسعة وتصدينا لأزمات مالية واجتماعية حادة متراكمة منذ سنوات ومعاً عملنا على معالجة هذه الصعوبات التي قاربت الكوارث ومعاً سنبقى في أي موقع كنا حرصين على كل حق".
واضاف: "المسؤولية التي تحملناها معاً عايشها الجميع وشاهدوا ظروفها ودقة مراحلها والبعض شاهدنا نبذل ونضحي ونعاني وبعضٌ شَهِدَ علينا وبعضٌ شَهَدَ لنا".
كما اشار ميقاتي الى أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام شخصية وطنية ودولية مرموقة بعتز بها الوطن، متمنيا له لدولة الرئيس سلام كل النجاح في مسيرة النهوض والإنقاذ.
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