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لقاء سيدة الجبل: لتشكيل حكومة محررة من القيود الحزبية

أخبار لبنان
2025-01-20 | 07:06
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لقاء سيدة الجبل: لتشكيل حكومة محررة من القيود الحزبية
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لقاء سيدة الجبل: لتشكيل حكومة محررة من القيود الحزبية

طالب "لقاء سيدة الجبل" بتشكيل حكومة محررة من القيود الحزبية.

وقال في بيان بيان بعد اجتماعه الأسبوعي في مقر الأشرفيه، حضوريا والكترونيا: "ما نطلبه من الحكومة التي ستبصر النور برئاسة القاضي نواف سلام، الإمساك بالملف العسكري والأمني على كل التراب اللبناني تنفيذا للدستور وقرارات الشرعية الدولية، والإشراف على حسن تطبيق اتفاق وقف الاعمال العدائية".

كما طالب بـ"الإمساك بملف المساعدات كي لا يحتكر أحد، وبالتحديد "الثنائي أمل - حزب الله" بجناحيه، مساعدة الناس بعد أن كانا السبب باستدعاء الحرب على لبنان واللبنانيين والإمساك بملف اعادة الإعمار، من خلال خطة شفافة كاملة تضيق على نظام الفساد وتعطي الأمل بمستقبل أفضل للمواطنين".
 
أعلن "لقاء سيدة الجبل"، أنه ينظر كسائر اللبنانيين، بعين الأمل إلى الثنائي الرئاسي جوزاف عون ونواف سلام، ويطالبهما بتشكيل حكومة محررة من القيود الحزبية.
 
وقال: "إنهزم مشروع إيران في لبنان. وأصبح الرأي العام اللبناني الحكم بينكم وبين حزب الله".

أخبار لبنان

لقاء سيدة الجبل

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