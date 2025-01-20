لقاء جمع فيّاض بوفد من نقابة المحطات وموزعي المحروقات في لبنان

اجتمع وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض مع وفد من نقابة المحطات وموزعي المحروقات في لبنان.



وتطرقوا إلى المشاكل التي يعانيها قطاع المحروقات.



وبحثوا التعاون الوثيق والتفاهم المتبادل بين الوزارة والنقابة لخدمة المجتمع، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد. وتمّ التأكيد على أهمية العمل الجاد والمستمر لضمان استمرارية توافر الخدمات الأساسية للمجتمع.



وقدّم المجتمعون درعًا تقديرية للوزير فيّاض تقديرًا لجهوده الحثيثة والدور الحيويّ، الذي لعبه في مواجهة التحديات وضمان استقرار هذا القطاع الحيويّ.