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الجابري بعد لقائه بري: استعرضنا ما قدمه العراق من دعم إلى الشعب اللبنانيّ

أخبار لبنان
2025-01-20 | 07:59
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الجابري بعد لقائه بري: استعرضنا ما قدمه العراق من دعم إلى الشعب اللبنانيّ
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الجابري بعد لقائه بري: استعرضنا ما قدمه العراق من دعم إلى الشعب اللبنانيّ

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، وكيل وزارة التجارة العراقيّ ستار جبار الجابري والوفد المرافق.

وعرضوا الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت الزيارة أيضًا، مناسبة عرض فيها الجابري برامج المساعدات، التي قدمها العراق للبنان، خلال مرحلة العدوان الاسرائيليّ، الذي استهدف لبنان على مستوى المساعدات العينية وإيواء اللبنانيين الذين حلوا ضيوفًا على العراق خلال فترة الحرب، إضافة إلى ما سيقدمه العراق من دعم للبنان في المرحلة المقبلة.

وأكّد الجابري أنّه استعرض مع بري الجهود، التي بذلتها العراق حكومة وشعبًا بكل طوائفه ومكوناته ومرجعياته وبقية مؤسساته وما قدمه العراق من دعم الى الشعب اللبنانيّ، خلال فترة الحرب.

وقال: "إستعرضنا أيضًا ما استقبله العراق من ضيوف كرام من اللبنانيين حيث وصل العدد إلى ما يقارب 57222 ضيفًا، والعدد المتبقي الى الان في العراق ما يقارب 6000 ضيفًا، وبالتالي هذه اللجنة المكلفة اليوم بزيارة لبنان للإطلاع على واقع الحال في كثير من المناطق لديها مهمتين الأولى إيصال بعض المساعدات الإغاثية والغذائية للمتضررين في بعض المناطق والى بعض اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان بعد الأحداث الجارية."

وأكّد أنّ المَهمة الثانية هي الإطلاع على بعض المناطق وإعداد تقرير يرفع الى مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس الوزراء فيما يخص العراق لتبنيه في مجال الإعمار في قطاع معين سواء في القطاع التربوي أو الصحيّ، "هذا يعتمد على زيارتنا الى دولة الرئيس نبيه بري وبعض المعنيين في الحكومة اللبنانية وأصحاب القرار من خلال هذه القنوات الرسمية والدبلوماسية سيتم إعداد تقرير إضافة الى زيارة تلك المناطق وسيرفع الى الحكومة العراقية لإتخاذ القرار المناسب بالوقوف الى جانب الشعب اللبنانيّ".

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