وزارة الثقافة كرّمت شخصيات ساهمت في تأكيد حضور طرابلس على الساحة الثقافية اللبنانية

في طرابلس، وبعد نجاح مبادرة طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024، كرمت وزارة الثقافة شخصيات ساهمت في ازدهار تلك الفعاليات وساهمت في تأكيد حضور طرابلس على الساحة الثقافية اللبنانية.