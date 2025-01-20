لجنة الصحة تابعت موضوع التعرفات بين المستشفيات وشركات التأمين

عقدت لجنة الصحة النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور النواب الأعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.



وقال عبد الله بعد الجلسة: "كنا منذ فترة واكبنا التباين الذي حصل بين نقابة المستشفيات وشركات التأمين حول موضوع التعرفات، وتم التواصل مع الفريقين، واتفقنا على أن يعقد اجتماع في لجنة الصحة النيابية لمناقشة هذا الموضوع بوجود وزارتي الصحة والاقتصاد، واليوم عقد الاجتماع بوجود نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، واعتقد أن النقاش كان مفيدا، واستمعنا إلى وجهة نظر شركات التأمين والى نقابة المستشفيات ويجب أن يكون واضحا أن لجنة الصحة تمثل المواطنين ولسنا فريقا، ونحن نحرص أن تقوى بهذا الظرف المستشفيات، ويهمنا ان ينمو هذا القطاع لاسيما مع الانفتاح الموعود في البلد وأن تقوى شركات التأمين، هذا القطاع الذي يستطيع أن يخفف عن الصناديق الضامنة، ويكون داعما للتأمين الصحي للمواطن خصوصا للشرائح التي تستطيع أن تتحمل كلفة الطبابة".



وأضاف: "أعتقد أن النقاش الذي حصل اليوم قارب وجهات النظر وهناك اتفاق من الفريقين أن يتم عقد اجتماع عمل، ونحن سنكمل وسنكون صوتا قويا وفاعلا إذا استمرّ هذا الخلاف، ولن نسمح بهذا الخلاف بهذا الظرف بالذات وهمنا الا يدفع المواطن الثمن".



