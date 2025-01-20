الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون التقى البطاركة آرام ويونان وميناسيان مهنئين وتلقى رسالة دعم من نظيره الصينيّ

أخبار لبنان
2025-01-20 | 08:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون التقى البطاركة آرام ويونان وميناسيان مهنئين وتلقى رسالة دعم من نظيره الصينيّ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الرئيس عون التقى البطاركة آرام ويونان وميناسيان مهنئين وتلقى رسالة دعم من نظيره الصينيّ

أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أنّه "علينا ان نكون يدًا واحدة لإعادة بناء البلد وهي ليست بصعبة اذا ما صفت النوايا".

وشدد على "أهمية تشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات الشعب اللبناني وتمكن البلد من النهوض مجددًا، سيما اقتصاديًا".

واعتبر أنّ "تشكيل الحكومة في اسرع وقت يعطي إشارة إيجابية للخارج بان لبنان بات على السكة الصحيحة"، مجددًا تأكيده انه "على الجميع ان يكونوا على قدر المسؤولية، ومن لا يستطيع تحمل المسؤولية يجب الا يكون في سدتها".

ودعا عون الى "تضافر الجهود لصالح المصلحة العامة".

واعتبر أنّ "لبنان يكبر بجميع ابنائه لأي طائفة انتموا"، وشدد على "تحفيز الطاقات في لبنان المقيم كما في بلاد الإنتشار لتكون في خدمته".

وكان الرئيس عون استقبل كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول على رأس وفد من الأساقفة.

وأكّد عون مرحبًا بالوفد أنّ "الطائفة الأرمنية في لبنان لطالما كان لها دور بناء منذ وصول أبنائها الى لبنان"

وقال: "إنّ طائفتكم كانت ولا تزال منتجة وابناءها ممثلون في المجلس النيابي ومجلس الوزراء والقوى المسلحة. وكما قلتم، فان الجالية الأرمنية منتشرة في كل اصقاع العالم، ولبنان يشكل لها المركز الأساس. وانكم لتشكرون على مساعدتكم ومساهمتكم في بناء المجتمع اللبناني ولطالما كان لكم الدور الفاعل في ذلك."

وأضاف: "اننا على مفترق طرق. صحيح ان امامنا فرصا كثيرة، إلا انه علينا نحن ان نختار بين استغلالها او خسارتها. علينا ان نكون يدا واحدة لاعادة بناء البلد وهي ليست بصعبة اذا ما صفت النوايا، اوعلينا اذ ذاك ان نتحمل المسؤولية. لقد تلقينا إشارات إيجابية كثيرة كما تلقينا دعوات من الخارج، وعلينا في المقابل ان نرسل إشارات إيجابية أيضا ان شاء الله تتكلل بتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات الشعب اللبناني لتتمكن من الإنتاج وتمكين البلد من النهوض مجددا لا سيما اقتصاديا ليعود الى السيرعلى الطريق الصحيح"
"
ورأى أنّ "المهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة، لانها تتطلب تضافر جهود جميع اللبنانيين من كل اطيافهم من أحزاب ومجتمع مدني وروحي لاعادة بناء البلد. ان يدا واحدة لا تصفق ورئيس الجمهورية لا يمكنه العمل بمفرده. ان خطاب القسم ليس حبرا على ورق بل وضع لينفذ وبقدر ما ننفذ منه نحقق الافضل للمجتمع. هناك أولويات، صحيح، لكن الخطاب لم يكتب كوجدانيات، بل بلغة الشعب ومعاناته. لم نتناول ما هو خارج عن الواقع بل وصفنا الواقع الذي يحتاج للمعالجة ونحن جاهزون لذلك، شرط تضافر الجهود لتحقيق الامر على قاعدة المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية. فاذا ما تضافرت الجهود لصالح المصلحة العامة نقول ان لبنان وضع على السكة الصحيحة".

ونوه بـ"المساهمة الفاعلة لطائفة السريان الكاثوليك في مختلف جوانب الحياة اللبنانية".

ثم استقبل الرئيس عون كاثوليكوس بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان على رأس وفد.

وكان الرئيس عون استقبل سفير الصين تشان منجيان الذي سلمه رسالة خطية من رئيس جمهورية الصين الشعبية تشي جين بينغ تضمنت التهنئة بانتخابه رئيسا للجمهورية. وجاء في رسالة الرئيس الصيني: 

" تربط الصين ولبنان الصداقة التاريخية، وتحافظ العلاقات بين البلدين على زخم جيد من التطور في السنوات الأخيرة، حيث تتعزز الثقة المتبادلة بينهما على الصعيد السياسي وتتعمق الصداقة بين الشعبين. انني اولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية اللبنانية ومستعد للعمل معكم سويا على تطوير علاقات الصداقة القائمة بين الصين ولبنان وتدعيم التعاون المتبادل بينهما في كل المجالات، بما يخدم الشعبين بصورة افضل. سيواصل الجانب الصيني كالمعتاد دعمه الثابت للجانب اللبناني في الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها، ويواصل تقديم ما في وسعه من المساعدة للجانب اللبناني في تنمية الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب. أتمنى لكم موفور الصحة والتوفيق، ولبلادكم الازدهار والرخاء ولشعبها السعادة والأمان".

وحمل الرئيس عون السفير مانجيان تحياته لنظيره الصيني، مؤكدا حرصه على "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة".

وكانت جولة افق تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان والتعاون بين لبنان والصين والمساعدات التي قدمتها لقطاعات عدة فيه.

واستقبل الرئيس عون القائمة بالاعمال لدى سفارة لبنان في البرازيل كارلا جزار وعرض معها العلاقات الثنائية بين لبنان والبرازيل، واطلع على أوضاع اللبنانيين والمتحدرين من اصل لبناني فيها.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

التقى

البطاركة

ويونان

وميناسيان

مهنئين

وتلقى

رسالة

نظيره

الصينيّ

LBCI التالي
أسرار الصحف 20-1-2025
"أقول لابني: جدك رئيس جمهورية ورح يعمل بلد"... خليل جوزاف عون: كرة السلة شغفي وهذه الحادثة غيرت حياتي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-12-31

الرئيس الصينيّ يتعهّد بتشجيع السلام العالميّ في رسالة إلى بوتين بمناسبة العام الجديد

LBCI
أخبار لبنان
11:40

الرئيس عون لنظيره الأميركي: وقفتم الى جانب لبنان وساعدتموه بعد الظروف الصعبة

LBCI
آخر الأخبار
11:33

الرئيس عون لنظيره الأميركي: وقفتم الى جانب لبنان وساعدتموه بعد الظروف الصعبة وكان لبلادكم الصديقة الدور البارز في الانتقال الى افق جديد من الأمان والطمأنينة

LBCI
آخر الأخبار
04:47

الرئيس الصيني في رسالة الى الرئيس عون: مستعدٌللعمل معكم سويا على تطوير علاقات الصداقة القائمة بين الصين ولبنان وتدعيم التعاون المتبادل المنفعة بينهما في كافة المجالات بما يخدم الشعبين بصورة افضل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أيام لانتهاءِ مهلةِ الستين يومًا... مخاوفُ استئنافِ القتال تزداد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الـLBCI في بنت جبيل... الحياة عائدة رغم الدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الاجواء الحكومية ضبابية ورئيس الجمهورية للبطاركة: المرحلة تحتاج إلى تضافر الجميع لتنفيذ خطاب القسم

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 20-1-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:50

الوكالة الوطنية للإعلام: آليات الجيش الإسرائيلي تقدمت في ساعات الفجر الأولى من بني حيان في اتجاه وادي السلوقي وقامت بعملية تمشيط

LBCI
آخر الأخبار
03:10

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: بحسب قرار المجلس الأمني المصغر فإن القضاء على حماس يعد أولوية تسبق إعادة المختطفين

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 20-1-2025

LBCI
آخر الأخبار
10:24

الوكالة الوطمنية للإعلام: غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة كفرشوبا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الولاية الثانية للرئيس ترامب... بثلاث كلمات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

مشاهير بالجملة في الرياض…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

مع دخول ترامب البيت الابيض... تصاعد الخلافات داخلَ اسرائيل في شأن التعاملِ مع حماس وصفقةِ الاسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

للمرة الأولى... يعمّ الهدوء في قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أيام لانتهاءِ مهلةِ الستين يومًا... مخاوفُ استئنافِ القتال تزداد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الـLBCI في بنت جبيل... الحياة عائدة رغم الدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الاجواء الحكومية ضبابية ورئيس الجمهورية للبطاركة: المرحلة تحتاج إلى تضافر الجميع لتنفيذ خطاب القسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

كلمة من دونالد ترامب تعيد TikTok للعمل في الولايات المتحدة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 20-1-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
15:48

"أقول لابني: جدك رئيس جمهورية ورح يعمل بلد"... خليل جوزاف عون: كرة السلة شغفي وهذه الحادثة غيرت حياتي

LBCI
خبر عاجل
06:06

الأمن العام يحذر من مخاطر التفاعل مع صفحة "SAWA" على فايسبوك

LBCI
خبر عاجل
06:50

منصوري ينفي كلاما منسوبا إليه بشأن خسائر المودعين

LBCI
آخر الأخبار
15:52

المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي تنعى اللواء المتقاعد عثمان عثمان المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي سابقًا

LBCI
حال الطقس
23:49

استقرار جوي حتى الاربعاء...

LBCI
أمن وقضاء
09:23

أرقام الناجحين في الاختبار النفسي للمرشحين للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين لصالح قوى الأمن

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 20-1-2025

LBCI
صحف اليوم
00:23

مصادر سياسية لـ"الجمهورية": هناك حرص لدى الرئيس المكلّف و"الثنائي" على التوافق في أقصر وقت ممكن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More