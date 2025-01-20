إدارة مرفأ بيروت: هذا ما حصل في الحريق الذي اندلع صباح اليوم

أوضحت إدارة مرفأ بيروت أنّ الحريق، الذي اندلع صباح اليوم، داخل أحد المطاعم الصغيرة، يقع خارج نطاق حرم المرفأ.



وأكدت الإدارة أنّها حذّرت مرارًا وتكرارًا من مخاطر انتشار الأكشاك بشكل عشوائيّ في محيط المرفأ، على الرغم من صدور قرارات ملزمة عن الجهات المعنية، إلا أنّ أحدًا لم يستجب لتلك التحذيرات.



وتضع الإدارة هذا الأمر مجددًا برسم المعنيين.