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عوده تفقد قيادة لواء المشاة الخامس في الجنوب: الجيش هو خشبة الخلاص للبنان

أخبار لبنان
2025-01-20 | 09:36
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عوده تفقد قيادة لواء المشاة الخامس في الجنوب: الجيش هو خشبة الخلاص للبنان
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عوده تفقد قيادة لواء المشاة الخامس في الجنوب: الجيش هو خشبة الخلاص للبنان

تفقَّد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده قيادة لواء المشاة الخامس في البياضة - صور، حيث التقى الضباط والعسكريين.

وأثنى على "أدائهم في ظل الظروف الحالية المليئة بالتحديات"، مثمنًا تضحيات الشهداء والجرحى.

واعتبر أنه "لا خوف على الوطن بوجود عسكريين أبطال صامدين يدافعون عنه".

وأشار إلى "أن الجيش هو خشبة الخلاص للبنان".

ثم استمع عوده إلى إيجاز لقائد اللواء حول المهمات المنفَّذة ضمن قطاع المسؤولية لاستكمال الانتشار وتعزيز التمركز وبسط سلطة الدولة، بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي.

وأشاد اللواء الركن عوده بدور الجيش في إنجاز عملية الانتشار في قطاع جنوب الليطاني.

بعدها، تفقَّد الوحدات المنتشرة في شمع والسماعية، واطّلع على مهماتها.

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